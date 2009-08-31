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Раздел: Невероятное  
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NASA показало затейливый облачный пейзаж на Юпитере

NASA показало затейливый облачный пейзаж на ЮпитереНа зонд Juno возлагают большие надежды.

Необычный снимок сделал космический зонд Juno 23 июня этого года. Американское агентство поделилось с пользователями снимком в Сети.

Об этом пишет Хроника.инфо.

NASA показало затейливый облачный пейзаж на Юпитере, представляющий собой смесь белых и более темных слоев тучевой массы. Светлые скопления отбрасывают тень на более низкие образования и поэтому получается такой интересный эффект. С помощью подобных явлений ученые определяют расстояние между различными слоями облаков.

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Космический зонд Juno, благодаря которому удалось запечатлеть интересный пейзаж на газовом гиганте, вышел на полярную орбиту Юпитера в 2016 году. Аппарат запустило агентство NASA с целью изучения гравитационного и магнитного полей планеты. На зонд Juno возлагают большие надежды по исследованию атмосферы Юпитера. Он должен определить соотношение в ней различных компонентов.
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 Теги: NASA, пейзаж, Юпитер

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Сегодня, 18:52 » Автор: Едгар Букмирза
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