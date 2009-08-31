Раздел: Невероятное
NASA показало затейливый облачный пейзаж на Юпитере
На зонд Juno возлагают большие надежды.
Необычный снимок сделал космический зонд Juno 23 июня этого года. Американское агентство поделилось с пользователями снимком в Сети.
Об этом пишет Хроника.инфо.
NASA показало затейливый облачный пейзаж на Юпитере, представляющий собой смесь белых и более темных слоев тучевой массы. Светлые скопления отбрасывают тень на более низкие образования и поэтому получается такой интересный эффект. С помощью подобных явлений ученые определяют расстояние между различными слоями облаков.
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Космический зонд Juno, благодаря которому удалось запечатлеть интересный пейзаж на газовом гиганте, вышел на полярную орбиту Юпитера в 2016 году. Аппарат запустило агентство NASA с целью изучения гравитационного и магнитного полей планеты. На зонд Juno возлагают большие надежды по исследованию атмосферы Юпитера. Он должен определить соотношение в ней различных компонентов.
Необычный снимок сделал космический зонд Juno 23 июня этого года. Американское агентство поделилось с пользователями снимком в Сети.
Об этом пишет Хроника.инфо.
NASA показало затейливый облачный пейзаж на Юпитере, представляющий собой смесь белых и более темных слоев тучевой массы. Светлые скопления отбрасывают тень на более низкие образования и поэтому получается такой интересный эффект. С помощью подобных явлений ученые определяют расстояние между различными слоями облаков.
Читайте также: NASA показало гигантский ураган на Юпитере
Космический зонд Juno, благодаря которому удалось запечатлеть интересный пейзаж на газовом гиганте, вышел на полярную орбиту Юпитера в 2016 году. Аппарат запустило агентство NASA с целью изучения гравитационного и магнитного полей планеты. На зонд Juno возлагают большие надежды по исследованию атмосферы Юпитера. Он должен определить соотношение в ней различных компонентов.
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