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Раздел: Невероятное  
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Археологи нашли уникальное захоронение в Украине

Археологи нашли уникальное захоронение в УкраинеНаходка обнаружена в степной зоне.

Группа украинских ученых нашла в Запорожской области захоронение, которое предварительно относится к третьему тысячелетию до нашей эры.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 061.ua.

Так, под слоем почвы был найден скелет мужчины, которому на момент захоронения было 40-50 лет. Его рост был около двух метров. При нем ученые нашли нож и жезл, что говорит о возможной статусности и богатстве.

По словам археолога Геннадия Тощева, находка обнаружена в степной зоне, на территории Запорожской области. Пока они сделали вывод, что останки тела принадлежат вождю племени "Ямников".

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Кстати, вблизи Каховского водохранилища, на Мамай-горе археологи обнаружили уникальное парное захоронение скифов. Об этом сообщается на странице "Мамай-гора" в социальной сети.

Археологи нашли уникальное захоронение в Украине
Археологи нашли уникальное захоронение в Украине
Археологи нашли уникальное захоронение в Украине

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 Теги: Археологи, Украина, захоронение

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Сегодня, 19:54 » Автор: Едгар Букмирза
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