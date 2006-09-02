Раздел: Невероятное
Археологи нашли уникальное захоронение в Украине
Находка обнаружена в степной зоне.
Группа украинских ученых нашла в Запорожской области захоронение, которое предварительно относится к третьему тысячелетию до нашей эры.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 061.ua.
Так, под слоем почвы был найден скелет мужчины, которому на момент захоронения было 40-50 лет. Его рост был около двух метров. При нем ученые нашли нож и жезл, что говорит о возможной статусности и богатстве.
По словам археолога Геннадия Тощева, находка обнаружена в степной зоне, на территории Запорожской области. Пока они сделали вывод, что останки тела принадлежат вождю племени "Ямников".
Читайте также: Археологи обнаружили древнейшее захоронение людей. Видео
Кстати, вблизи Каховского водохранилища, на Мамай-горе археологи обнаружили уникальное парное захоронение скифов. Об этом сообщается на странице "Мамай-гора" в социальной сети.
Группа украинских ученых нашла в Запорожской области захоронение, которое предварительно относится к третьему тысячелетию до нашей эры.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 061.ua.
Так, под слоем почвы был найден скелет мужчины, которому на момент захоронения было 40-50 лет. Его рост был около двух метров. При нем ученые нашли нож и жезл, что говорит о возможной статусности и богатстве.
По словам археолога Геннадия Тощева, находка обнаружена в степной зоне, на территории Запорожской области. Пока они сделали вывод, что останки тела принадлежат вождю племени "Ямников".
Читайте также: Археологи обнаружили древнейшее захоронение людей. Видео
Кстати, вблизи Каховского водохранилища, на Мамай-горе археологи обнаружили уникальное парное захоронение скифов. Об этом сообщается на странице "Мамай-гора" в социальной сети.
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