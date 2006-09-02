Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили «частицы Бога»
Ученые обнаружили самый быстрый объект в Галактике.
В ЦЕРНе участники коллабораций ATLAS и CMS, сообщили на ученическом семинаре, что ученые обнаружили распад бозона Хиггса («частица Бога») на две частицы – на пару прелестных кварков. В англоязычной литературе они чаще всего называются bottom quarks (нижние кварки).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Кварков на данный момент известно шесть. Они подразделяются всего на три поколения. Самый тяжелый кварк распадается раньше, чем успевает вступить в какие-либо взаимодействия с другими кварками. А из пяти остальных кварков состоит вся материальная Вселенная.
События, похожие на распад бозона Хиггса, наблюдались и ранее, но утверждать, что дело именно в этом мешала возможность других распадов, дающих на выходе примерно такие же результаты - те же частицы, с той же энергией. 28 августа ученые заявили, что «частица Бога» оказалась делимой на два кварка, но этот факт еще нужно тщательно проверить и доказать.
Бозон Хиггса - частица, «отвечающая» за массу материи. Она была предсказана английским физиком Питером Хиггсом в 1964 году, а обнаружена на Большом Адронном Коллайдере в 2012 году.
Как отмечалось ранее, ученые обнаружили самый быстрый объект в Галактике. Это - самая крупная и яркая звезда Эта Киля, что два столетия назад выбросила раскаленные пучки материи, разогнанные до фантастической скорости в 20 тысяч километров в секунду, или 6% от скорости света.
Об этом узнали эксперты, которые написали статью для журнала MNRAS. Натан Смит (Nathan Smith) из университета Аризоны в Тусоне (США) рассказал, что подобные скорости характерны для вспышек сверхновых, когда взрыв уничтожает звезду полностью. Так как в этом случае подобного не произошло, должен существовать процесс, который закачал огромные количества энергии в светило за очень короткое время.
Читайте также: Ученые обнаружили тлеющие частицы самых древних звезд Млечного пути
Если результаты наблюдений повторно подтвердятся, то это будет сильнейшим разочарованием для всех настоящих физиков. Это будет означать, что стандартная модель, предсказывающая такой распад, в очередной раз устояла. И предлагать альтернативы ей надо по какому-то иному поводу.
В ЦЕРНе участники коллабораций ATLAS и CMS, сообщили на ученическом семинаре, что ученые обнаружили распад бозона Хиггса («частица Бога») на две частицы – на пару прелестных кварков. В англоязычной литературе они чаще всего называются bottom quarks (нижние кварки).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Кварков на данный момент известно шесть. Они подразделяются всего на три поколения. Самый тяжелый кварк распадается раньше, чем успевает вступить в какие-либо взаимодействия с другими кварками. А из пяти остальных кварков состоит вся материальная Вселенная.
События, похожие на распад бозона Хиггса, наблюдались и ранее, но утверждать, что дело именно в этом мешала возможность других распадов, дающих на выходе примерно такие же результаты - те же частицы, с той же энергией. 28 августа ученые заявили, что «частица Бога» оказалась делимой на два кварка, но этот факт еще нужно тщательно проверить и доказать.
Бозон Хиггса - частица, «отвечающая» за массу материи. Она была предсказана английским физиком Питером Хиггсом в 1964 году, а обнаружена на Большом Адронном Коллайдере в 2012 году.
Как отмечалось ранее, ученые обнаружили самый быстрый объект в Галактике. Это - самая крупная и яркая звезда Эта Киля, что два столетия назад выбросила раскаленные пучки материи, разогнанные до фантастической скорости в 20 тысяч километров в секунду, или 6% от скорости света.
Об этом узнали эксперты, которые написали статью для журнала MNRAS. Натан Смит (Nathan Smith) из университета Аризоны в Тусоне (США) рассказал, что подобные скорости характерны для вспышек сверхновых, когда взрыв уничтожает звезду полностью. Так как в этом случае подобного не произошло, должен существовать процесс, который закачал огромные количества энергии в светило за очень короткое время.
Читайте также: Ученые обнаружили тлеющие частицы самых древних звезд Млечного пути
Если результаты наблюдений повторно подтвердятся, то это будет сильнейшим разочарованием для всех настоящих физиков. Это будет означать, что стандартная модель, предсказывающая такой распад, в очередной раз устояла. И предлагать альтернативы ей надо по какому-то иному поводу.
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