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Ученые рассказали, на сколько вырос уровень Мирового океана

Ученые рассказали, на сколько вырос уровень Мирового океанаВ 2018 году разрушение ледяного покрова произошло уже два раза.

С 1993 года уровень мирового океана вырос на 77,1 мм или на 3,1 мм в год. Причиной стало глобальное повышение температуры, которое привело к таянию ледников в Гренландии и Антарктике, говорится в исследовании ученых из Всемирной метеорологической организации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Повышение уровня моря угрожает в первую очередь островным государствам, государствам с протяжённой береговой линией - например, Нидерландам и Нигерии. Если уровень Мирового океана поднимется на 200 мм, под воду полностью уйдет островное государство Тувау.

На основе данных миссии и TOPEX/Poseidon и «Арго» составили модель повышения уровня мирового океана. В результате климатологи пришли к выводу, что рост каждый год ускорялся на 0,1 мм - наибольший вклад в этот процесс сделало тепловое расширение. Далее следует таяние ледников в целом и в Гренландии и в Арктике в частности.

Ранее исследования климатологов из Йельского университета зафиксировали значительный - более чем в два раза - нагрев теплых соленых пластов вод в Канадском бассейне Северного Ледовитого океана. Они находятся в нижнем слое Чукотского моря, однако если достигнут поверхности, то смогут растопить практически все огромные массивы льда.

Недавно стало известно, что самый толстый лед в Арктике начал разрушаться из-за скачков температуры, открывая воды на севере Гренландии. Раньше в этом регионе был толстый лед даже летом. Основной причиной климатологи называют резкие скачки температур в Северном полушарии. Море у северного побережья Гренландии было всегда замерзшим, его называли «последним ледяным районом», который сможет остановить глобальное потепление.

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Ученые считают, что в период с 2030 по 2050 годы во время летнего периода лед в Северном Ледовитом океане начнет полностью исчезать.
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 Теги: Ученые, Мировой океан

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Вчера, 23:51 » Автор: Едгар Букмирза
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