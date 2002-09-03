Раздел: Невероятное
На спутниковых снимках Антарктиды нашли загадочный объект
Открытие сделали при помощи карт Google.
Западные СМИ пишут, что конспиролог, имя которого не уточняется, на территории Антарктиды заметил странное сооружение, которое наверняка является секретной военной базой. Открытие было сделано в приложении Google Earth, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Её координаты следующие: 75 ° 0’46.98 “S 0 ° 4’52.71” E. На панорамах американской корпорации виден огромный затененный объект размерами 45 на 22 метра, который выделяется среди остального ландшафта.
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Другие объекты обладают габаритами 110 на 10 метров и 80 на 8 метров. Ученые пока что никак не комментируют находку.
Западные СМИ пишут, что конспиролог, имя которого не уточняется, на территории Антарктиды заметил странное сооружение, которое наверняка является секретной военной базой. Открытие было сделано в приложении Google Earth, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Её координаты следующие: 75 ° 0’46.98 “S 0 ° 4’52.71” E. На панорамах американской корпорации виден огромный затененный объект размерами 45 на 22 метра, который выделяется среди остального ландшафта.
Читайте также: В Индии мальчик научился зажигать лампочки прикосновением
Другие объекты обладают габаритами 110 на 10 метров и 80 на 8 метров. Ученые пока что никак не комментируют находку.
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