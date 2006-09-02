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В США создали интересное устройство для добычи воды

В США создали интересное устройство для добычи воды Вода будет добываться из воздуха.

Ученые из Калифорнийского университета создали систему добычи воды из воздуха, которая может стать настоящим спасением для засушливых районов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Система содержит специальный пористый материал, состоящий из алюминия и циркония, который собирает воду. Этот процесс проходит в ночное время, когда температура воздуха значительно снижается.

Ночью материал вбирает в себя влагу, а утром, когда температура воздуха повышается, собранная вода конденсируется на стенках прибора, позволяя собирать за один раз около 100 мл пресной воды.

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Такое количество воды может показаться незначительным, однако для засушливых регионов и оно имеет важное значение. Поэтому разработчики уже запустили сбор средств на свой проект.
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 Теги: вода, ученые

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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