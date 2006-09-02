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Раздел: Невероятное  
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Ученые заявили, что на Земле скоро наступит Малый ледниковый период

Ученые заявили, что на Земле скоро наступит Малый ледниковый периодНа Солнце происходит смена цикла.

В связи со снижением активности Солнца через два года может произойти Малый ледниковый период, отмечает эксперт Валентина Жаркова. Согласно последним отчетам, на нашем светиле на протяжении 130 суток не было пятен. Ранее, когда подобное наблюдалось, на земле наступили холода. Подобный сценарий уже случался в 1645-1715 годах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

В XVII-XVIII веках во время наступления ледникового периода среднегодовая температура уменьшилась на полтора градуса по Цельсию. Согласно статистике, в среднем похолодание длится два десятилетия.

На Солнце в данный момент происходит смена цикла (с 24-го на 25-й). В конце каждого цикла наблюдается, как правило, существенное снижение активности. В этот период пятна на звезде почти полностью исчезают.

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Также специалисты отмечают, что ледниковый период будет сопровождаться повышенным уровнем космической радиации, которая достигнет верхних слоёв воздушной оболочки нашей планеты.
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 Теги: Ученые, Земля, ледниковый период

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Сегодня, 22:24 » Автор: Едгар Букмирза
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