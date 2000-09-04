Раздел: Невероятное
Ученые рассказали о формировании черных дыр вокруг Земли
Опасные объекты могут появиться около нашей планеты.
Американский ученый Франс Преториус и канадский Уильям Ист определили, что черные дыры способны возникать абсолютно в любой точке Вселенной. Так, в любой момент наша планета может оказаться поглощенной неизученной силой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В издании Science Alert сообщается, что черная дыра в теории может образоваться в точке взаимодействия между 2-я гравитационными волнами. Эксперты данным термином называют возмущения пространства. Волны возникают, когда сталкиваются массивные экзотические объекты, например, нейронные звезды либо оговариваемые нами черные дыры.
Сперва гравитационная волна характеризуется большой кривизной, однако по мере расширения она приобретает плоскую форму. При столкновении нескольких плоских волн наблюдается процесс сингулярности, когда искривление пространства-времени стремится к бесконечности.
В последних исследованиях ученые предположили начало сингулярности в форме черной дыры, не исчезающей в течение отведенного времени. Эксперты ожидают подобный поворот событий при столкновении искривленной гравитационной волны и плоской.
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Во время соединения должно выйти достаточно энергии для поглощения пространства черной дырой. При таком сценарии гравитационные волны «раздерут» нашу планету на части.
Американский ученый Франс Преториус и канадский Уильям Ист определили, что черные дыры способны возникать абсолютно в любой точке Вселенной. Так, в любой момент наша планета может оказаться поглощенной неизученной силой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В издании Science Alert сообщается, что черная дыра в теории может образоваться в точке взаимодействия между 2-я гравитационными волнами. Эксперты данным термином называют возмущения пространства. Волны возникают, когда сталкиваются массивные экзотические объекты, например, нейронные звезды либо оговариваемые нами черные дыры.
Сперва гравитационная волна характеризуется большой кривизной, однако по мере расширения она приобретает плоскую форму. При столкновении нескольких плоских волн наблюдается процесс сингулярности, когда искривление пространства-времени стремится к бесконечности.
В последних исследованиях ученые предположили начало сингулярности в форме черной дыры, не исчезающей в течение отведенного времени. Эксперты ожидают подобный поворот событий при столкновении искривленной гравитационной волны и плоской.
Читайте также: В США создали интересное устройство для добычи воды
Во время соединения должно выйти достаточно энергии для поглощения пространства черной дырой. При таком сценарии гравитационные волны «раздерут» нашу планету на части.
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