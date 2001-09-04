Раздел: Невероятное
Во Франции отдыхающие страдают от действий одинокого дельфина
Млекопитающее отбилось от своей стаи.
Близ французского морского поселка Ландевеннек, что находится в Бретани, несколько недель назад в море появился одинокий трехметровый дельфин-самец, который буквально стал напрашиваться на дружбу к отдыхающим людям на пляже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Вначале жители поселка и гости поселка относились к этому с радостью и даже немалым ликованием: представьте, вам вдруг посчастливилось пообщаться с дельфином в море, который ведет себя дружелюбно, хотя и довольно игриво. Морской гость тут же получил имя – Зафар. Особенно он нравился подросткам, которые наловчились даже кататься на дельфине.
Однако Зафар уже вскоре настолько освоился среди купающихся людей, что стал слишком приставучим, отчего многие отдыхающие стали побаиваться заходить в море. Более того, дельфин стал мешать плавать не только людям, но и катерам, моторным лодкам. И тогда местный глава Роджер Ларс закрыл пляж для отдыхающих, поскольку посчитал дельфина опасным для жизни людей.
Биологи уверены, что Зафара по неизвестной нам причине отторгла стая, а потому он томится в одиночестве, ища любое общение с живыми разумными существами. Да, он в какой-то степени проявляет «сексуальное домогательство», однако это не более чем ласки, очень похожие на кошачьи. Но мы же не прогоняем мурылакающую и льнущую к нам кошку…
По этой причине специалисты критикуют Роджера Ларса за его запрет купаться и общаться с дельфином – в этом нет не только никакой опасности, говорят ученые, но даже намека на что-то неприличное – просто Зафару очень одиноко, и люди в этом случае могут помочь ему, особенно если учесть, что большинство отдыхающих воспринимает милое морское животное с радостью. А тем, кому не нравятся его «приставания», могут не купаться, и для этого не нужно даже запрета со стороны местного руководства…
Читайте также: В индонезийском небе засняли странное явление
Но… уже вышло постановление, которое грозит штрафом каждому, кто добровольно приближается и играет с Зафаром. Странный указ, считают океанологи…
Близ французского морского поселка Ландевеннек, что находится в Бретани, несколько недель назад в море появился одинокий трехметровый дельфин-самец, который буквально стал напрашиваться на дружбу к отдыхающим людям на пляже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Вначале жители поселка и гости поселка относились к этому с радостью и даже немалым ликованием: представьте, вам вдруг посчастливилось пообщаться с дельфином в море, который ведет себя дружелюбно, хотя и довольно игриво. Морской гость тут же получил имя – Зафар. Особенно он нравился подросткам, которые наловчились даже кататься на дельфине.
Однако Зафар уже вскоре настолько освоился среди купающихся людей, что стал слишком приставучим, отчего многие отдыхающие стали побаиваться заходить в море. Более того, дельфин стал мешать плавать не только людям, но и катерам, моторным лодкам. И тогда местный глава Роджер Ларс закрыл пляж для отдыхающих, поскольку посчитал дельфина опасным для жизни людей.
Биологи уверены, что Зафара по неизвестной нам причине отторгла стая, а потому он томится в одиночестве, ища любое общение с живыми разумными существами. Да, он в какой-то степени проявляет «сексуальное домогательство», однако это не более чем ласки, очень похожие на кошачьи. Но мы же не прогоняем мурылакающую и льнущую к нам кошку…
По этой причине специалисты критикуют Роджера Ларса за его запрет купаться и общаться с дельфином – в этом нет не только никакой опасности, говорят ученые, но даже намека на что-то неприличное – просто Зафару очень одиноко, и люди в этом случае могут помочь ему, особенно если учесть, что большинство отдыхающих воспринимает милое морское животное с радостью. А тем, кому не нравятся его «приставания», могут не купаться, и для этого не нужно даже запрета со стороны местного руководства…
Читайте также: В индонезийском небе засняли странное явление
Но… уже вышло постановление, которое грозит штрафом каждому, кто добровольно приближается и играет с Зафаром. Странный указ, считают океанологи…
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