Раздел: Невероятное
На видео NASA нашли доказательства существования инопланетян
Странный предмет в космосе не смогли идентифицировать.
Американское космическое агентство некоторое время назад получило видеозапись из аппарата Cassini, который до возгорания успел запечатлеть неопознанный объект. Так, в НАСА на записи возле Сатурна заметили странный предмет, который не получилось идентифицировать. Ученые из агентства публично заявили, что это может быть космический корабль инопланетян, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Стоит отметить, что это не первый случай. Ранее эксперты уже получали загадочные материалы. Ученые не исключают варианта, что на работу аппарата Cassini могли повлиять неземные силы.
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К подобным нестандартным выводам специалисты НАСА пришли после детального изучения видео. К сожалению, приблизиться к разгадке аномального предмета не удалось. Ученым пришлось признать, что в кольцах планеты могут «таиться» именно пришельцы.
Американское космическое агентство некоторое время назад получило видеозапись из аппарата Cassini, который до возгорания успел запечатлеть неопознанный объект. Так, в НАСА на записи возле Сатурна заметили странный предмет, который не получилось идентифицировать. Ученые из агентства публично заявили, что это может быть космический корабль инопланетян, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Стоит отметить, что это не первый случай. Ранее эксперты уже получали загадочные материалы. Ученые не исключают варианта, что на работу аппарата Cassini могли повлиять неземные силы.
Читайте также: Во Франции отдыхающие страдают от действий одинокого дельфина
К подобным нестандартным выводам специалисты НАСА пришли после детального изучения видео. К сожалению, приблизиться к разгадке аномального предмета не удалось. Ученым пришлось признать, что в кольцах планеты могут «таиться» именно пришельцы.
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