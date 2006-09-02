Раздел: Невероятное
Доказана возможность жизни на океанических планетах
Специалисты благодаря моделированию установили, что полностью покрытые океаном планеты все же могут быть обитаемы.
Группа ученых Чикагского университета провела исследование и опровергла гипотезу о невозможности жизни на планетах, которые полностью покрыты океаном. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
До настоящего момента было принято считать, что океанические планеты являются безжизненными, поскольку не имеют характерных для Земли геохимических циклов, необходимых для выживания организмов.
Эти гиохимические циклы поддерживают баланс между вулканическими выбросами и фиксацией атмосферных газов породами.
Однако благодаря моделированию нескольких сценариев изменений температуры и химического состава океанов ученые выяснили, что эти циклы не всегда нужны для существования жизни.
Так, удалось выяснить, что многие водные миры изначально поддерживают благоприятные и стабильные для жизни условия. Для этого достаточно давления, которое оказывает океан на земную кору, в результате чего затруднен обмен веществ между мантией и гидросферой.
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В целом же, наличие жизни на океанических планетах будет зависеть скорее от распределения углерода и других веществ между водной оболочкой, атмосферой и корой.
Группа ученых Чикагского университета провела исследование и опровергла гипотезу о невозможности жизни на планетах, которые полностью покрыты океаном. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
До настоящего момента было принято считать, что океанические планеты являются безжизненными, поскольку не имеют характерных для Земли геохимических циклов, необходимых для выживания организмов.
Эти гиохимические циклы поддерживают баланс между вулканическими выбросами и фиксацией атмосферных газов породами.
Однако благодаря моделированию нескольких сценариев изменений температуры и химического состава океанов ученые выяснили, что эти циклы не всегда нужны для существования жизни.
Так, удалось выяснить, что многие водные миры изначально поддерживают благоприятные и стабильные для жизни условия. Для этого достаточно давления, которое оказывает океан на земную кору, в результате чего затруднен обмен веществ между мантией и гидросферой.
Читайте также: Инженер SpaceX поделился планами по колонизации Марса
В целом же, наличие жизни на океанических планетах будет зависеть скорее от распределения углерода и других веществ между водной оболочкой, атмосферой и корой.
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