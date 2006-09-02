» » Hubble запечатлел необычную туманность в созвездии Тельца
Раздел: Невероятное  
0

Hubble запечатлел необычную туманность в созвездии Тельца

Hubble запечатлел необычную туманность в созвездии ТельцаОна необычна яркостью своих звезд, которые постоянно усиливают свечение.

Космический телескоп Hubble запечатлел необычную туманность в созвездии Тельца IRAS 05437 + 2502. Она отличается от всех остальных скоплений яркостью звезд, постоянно усиливающих свечение. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По мнению специалистов, большая часть туманности является подсвеченным газом, который постоянно меняет цвет и положение. Эти перемещения регулярно фиксируются телескопом.

С большого расстояния туманность выглядит, как слабо заметное образование, расположенное вблизи центра Млечного Пути. Однако на самом деле она расположена в значительном удалении от нашей галактики и при приближении выглядит очень ярко.

Читайте также: Инженер SpaceX поделился планами по колонизации Марса

"Малоизвестная туманность IRAS 05437 + 2502 выделяется среди ярких звезд и темных пылевых облаков, которые окружают ее на этом ярком изображении с Hubble", - отмечают представители космического агентства.

Hubble запечатлел необычную туманность в созвездии Тельца
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: туманность, Hubble

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:56 » Автор: Богдан Процив
     333
     0

Похожие новости по теме

Hubble опубликовал фото «большой сестры» нашей галактики Hubble опубликовал фото «большой сестры» нашей галактики

Галактика является большей копией Млечного пути.

Орбитальный телескоп зафиксировал туманность в виде огромного глаза Орбитальный телескоп зафиксировал туманность в виде огромного глаза

Фотография сделана одним из крупнейших телескопов, находящихся на земной орбите.

Hubble сфотографировал необычную галактику Hubble сфотографировал необычную галактику

Галактика действует как гигантский астрономический лазер.

Хаббл запечатлел пульсирующий центр Крабовидной туманности Хаббл запечатлел пульсирующий центр Крабовидной туманности

В центре туманности располагается нейтронная звезда.

Hubble сфотографировал космическую россыпь «бриллиантовых» звезд Hubble сфотографировал космическую россыпь «бриллиантовых» звезд

NASA поделилось впечатляющим снимком.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх