Раздел: Невероятное
Найден способ обнаружить Девятую планету
Планету можно вычислить по гравитации.
Ученые, опрошенные The Washington Post, заявили, что Девятая планета Солнечной системы, может существовать, но обнаружить ее с помощью современной техники очень непросто.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Девятая планета - гипотетическое небесное тело, расположенное за пределами орбиты Плутона.
Астроном из Калифорнийского технологического института Майкл Браун заявил о своем «вечном оптимизме» по поводу обнаружения Девятой планеты. В то же время он отметил, что она может быть практически невидимой для существующих обсерваторий.
Возможно, она теряется в свете Млечного Пути или скрывается за очень яркой звездой.
Одна из идей ученых состоит в том, чтобы искать тепловое свечение, которое должна излучать такая планета. По их расчетам, небольшая и холодная Девятая планета должна оставить свой след в миллиметровой части спектра между инфракрасным светом и микроволнами.
По другой версии, планету можно вычислить по гравитации. Она должна гравитационно «подталкивать» газовых гигантов хотя бы на дюжину метров.
Одна из идей - гравитационное картирование всей Солнечной системы с помощью сети акселерометров, напоминающих смартфоны. По мнению физика Макана Мохаджега, вывод на орбиту трех или четырех датчиков позволит определить местоположение неизвестных гравитационных возмущений в Солнечной системе.
Читайте также: Далекий объект указал на девятую планету Солнечной системы
Гипотезу о существовании Девятой планеты выдвинули астрономы из Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майкл Браун в 2016 году. По их версии, это небесное тело в десять раз тяжелее Земли и находится оно на расстоянии в 200 астрономических единиц от Солнца (в 200 раз больше, чем от Земли до Солнца). Гипотеза ученых основывается на изучении орбит шести крупных тел в поясе Койпера: на траектории их движения воздействует неизвестная пока гравитационная сила.
Ученые, опрошенные The Washington Post, заявили, что Девятая планета Солнечной системы, может существовать, но обнаружить ее с помощью современной техники очень непросто.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Девятая планета - гипотетическое небесное тело, расположенное за пределами орбиты Плутона.
Астроном из Калифорнийского технологического института Майкл Браун заявил о своем «вечном оптимизме» по поводу обнаружения Девятой планеты. В то же время он отметил, что она может быть практически невидимой для существующих обсерваторий.
Возможно, она теряется в свете Млечного Пути или скрывается за очень яркой звездой.
Одна из идей ученых состоит в том, чтобы искать тепловое свечение, которое должна излучать такая планета. По их расчетам, небольшая и холодная Девятая планета должна оставить свой след в миллиметровой части спектра между инфракрасным светом и микроволнами.
По другой версии, планету можно вычислить по гравитации. Она должна гравитационно «подталкивать» газовых гигантов хотя бы на дюжину метров.
Одна из идей - гравитационное картирование всей Солнечной системы с помощью сети акселерометров, напоминающих смартфоны. По мнению физика Макана Мохаджега, вывод на орбиту трех или четырех датчиков позволит определить местоположение неизвестных гравитационных возмущений в Солнечной системе.
Читайте также: Далекий объект указал на девятую планету Солнечной системы
Гипотезу о существовании Девятой планеты выдвинули астрономы из Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майкл Браун в 2016 году. По их версии, это небесное тело в десять раз тяжелее Земли и находится оно на расстоянии в 200 астрономических единиц от Солнца (в 200 раз больше, чем от Земли до Солнца). Гипотеза ученых основывается на изучении орбит шести крупных тел в поясе Койпера: на траектории их движения воздействует неизвестная пока гравитационная сила.
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