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Раздел: Невероятное  
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Найден способ обнаружить Девятую планету 

Найден способ обнаружить Девятую планету  Планету можно вычислить по гравитации.

Ученые, опрошенные The Washington Post, заявили, что Девятая планета Солнечной системы, может существовать, но обнаружить ее с помощью современной техники очень непросто.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Девятая планета - гипотетическое небесное тело, расположенное за пределами орбиты Плутона.

Астроном из Калифорнийского технологического института Майкл Браун заявил о своем «вечном оптимизме» по поводу обнаружения Девятой планеты. В то же время он отметил, что она может быть практически невидимой для существующих обсерваторий.

Возможно, она теряется в свете Млечного Пути или скрывается за очень яркой звездой.

Одна из идей ученых состоит в том, чтобы искать тепловое свечение, которое должна излучать такая планета. По их расчетам, небольшая и холодная Девятая планета должна оставить свой след в миллиметровой части спектра между инфракрасным светом и микроволнами.

По другой версии, планету можно вычислить по гравитации. Она должна гравитационно «подталкивать» газовых гигантов хотя бы на дюжину метров.
Одна из идей - гравитационное картирование всей Солнечной системы с помощью сети акселерометров, напоминающих смартфоны. По мнению физика Макана Мохаджега, вывод на орбиту трех или четырех датчиков позволит определить местоположение неизвестных гравитационных возмущений в Солнечной системе.

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Гипотезу о существовании Девятой планеты выдвинули астрономы из Калифорнийского технологического института Константин Батыгин и Майкл Браун в 2016 году. По их версии, это небесное тело в десять раз тяжелее Земли и находится оно на расстоянии в 200 астрономических единиц от Солнца (в 200 раз больше, чем от Земли до Солнца). Гипотеза ученых основывается на изучении орбит шести крупных тел в поясе Койпера: на траектории их движения воздействует неизвестная пока гравитационная сила.
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 Теги: Двевятая планета, гравитация

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Сегодня, 20:14 » Автор: Едгар Букмирза
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