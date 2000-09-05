Раздел: Невероятное
Учёные извлекли новую пользу от искусственного фотосинтеза
Это открытие - лишь часть масштабного проекта.
Английские химики в результате исследования открыли новое свойство давно открытого, но до сих пор не получившего широкого применения метода – получать топливо от солнца.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Сам по себе искусственный фотосинтез для науки вещь не новая - она была открыта ещё в прошлом веке, но для его использования и расщепления воды на водород и кислород требуются дорогие и очень токсичные катализаторы, из-за чего по сей день такому методу не было широкого и повседневного использования.
Однако недавно был обнаружен новый катализатор - фермент гидрогеназа. Его роль в искусственном фотосинтезе такова, что он восстанавливает протоны. Фермент гидрогеназа можно обнаружить в водорослях. Как подчёркивает один из исследователей Катаржина Сокол, естественным фотосинтезом пользоваться совершенно бессмысленно, так как он выдаёт максимум 2% энергии от всего своего потенциала.
Читайте также: Новый вид энергии: ученые задумались о создании стабильного искусственного фотосинтеза
Отметим, что это уже не первое подобное исследование бригады учёных из университета города Кембридж. Это открытие - лишь часть их масштабного проекта по переходу от полу-искусственного фотосинтеза к искусственному. Например, недавно они научились превращать из канализационного мусора биотопливо.
Английские химики в результате исследования открыли новое свойство давно открытого, но до сих пор не получившего широкого применения метода – получать топливо от солнца.
Об этом пишет Хроника.инфо.
Сам по себе искусственный фотосинтез для науки вещь не новая - она была открыта ещё в прошлом веке, но для его использования и расщепления воды на водород и кислород требуются дорогие и очень токсичные катализаторы, из-за чего по сей день такому методу не было широкого и повседневного использования.
Однако недавно был обнаружен новый катализатор - фермент гидрогеназа. Его роль в искусственном фотосинтезе такова, что он восстанавливает протоны. Фермент гидрогеназа можно обнаружить в водорослях. Как подчёркивает один из исследователей Катаржина Сокол, естественным фотосинтезом пользоваться совершенно бессмысленно, так как он выдаёт максимум 2% энергии от всего своего потенциала.
Читайте также: Новый вид энергии: ученые задумались о создании стабильного искусственного фотосинтеза
Отметим, что это уже не первое подобное исследование бригады учёных из университета города Кембридж. Это открытие - лишь часть их масштабного проекта по переходу от полу-искусственного фотосинтеза к искусственному. Например, недавно они научились превращать из канализационного мусора биотопливо.
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