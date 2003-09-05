Раздел: Невероятное
Точка невозврата: ученые выяснили, когда климат изменится окончательно
Остановить потепление уже не удастся.
Если человечество не начнет принимать меры по борьбе с изменением климата до 2035 года, оно не сможет ограничить рост глобальной средней температуры безопасными двумя градусами Цельсия - а шанс остановить потепление на 1,5 градуса уже практически потерян, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Средняя глобальная температура планеты сейчас примерно на один градус превышает значения середины XIX века, так называемого доиндустриального периода. Принятое в 2015 году Парижское соглашение предполагает, что благодаря ограничению выбросов парниковых газов рост температуры, вызванный антропогенным воздействием на климат, не превысит два градуса Цельсия - это считается относительно безопасным порогом, при котором последствия изменения климата будут не такими серьезными.
Хенк Дейкстра (Henk Dijkstra) из Утрехтского университета и его коллеги использовали климатические модели, чтобы определить «точку невозврата», после которой ограничить потепление уже не удастся.
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По расчетам авторов, если человечество будет наращивать долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе на два процента в год, начинать делать это нужно до 2035 года - тогда с вероятностью 67 процентов потепление к концу нынешнего века удастся остановить на двух градусах. Если действовать решительнее и добавлять по пять процентов ВИЭ в год, дедлайн можно отложить на 10 лет.
Если человечество не начнет принимать меры по борьбе с изменением климата до 2035 года, оно не сможет ограничить рост глобальной средней температуры безопасными двумя градусами Цельсия - а шанс остановить потепление на 1,5 градуса уже практически потерян, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Средняя глобальная температура планеты сейчас примерно на один градус превышает значения середины XIX века, так называемого доиндустриального периода. Принятое в 2015 году Парижское соглашение предполагает, что благодаря ограничению выбросов парниковых газов рост температуры, вызванный антропогенным воздействием на климат, не превысит два градуса Цельсия - это считается относительно безопасным порогом, при котором последствия изменения климата будут не такими серьезными.
Хенк Дейкстра (Henk Dijkstra) из Утрехтского университета и его коллеги использовали климатические модели, чтобы определить «точку невозврата», после которой ограничить потепление уже не удастся.
Читайте также: Ученые выяснили, к чему может привести смещение орбиты Земли
По расчетам авторов, если человечество будет наращивать долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе на два процента в год, начинать делать это нужно до 2035 года - тогда с вероятностью 67 процентов потепление к концу нынешнего века удастся остановить на двух градусах. Если действовать решительнее и добавлять по пять процентов ВИЭ в год, дедлайн можно отложить на 10 лет.
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