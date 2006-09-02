Польские ученые зафиксировали сигнал из космоса

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Галактика располагается на расстоянии 456 миллионов световых лет от Земли.

Ученые думают, что это остатки черной дыры.

Внегалактический сигнал, расколотый во времен на два пучка, древнее Земли и Солнца примерно на 2,5 миллиарда лет.