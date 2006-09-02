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Польские ученые зафиксировали сигнал из космоса

Польские ученые зафиксировали сигнал из космоса Происхождение сигнала пока не выяснено.

Учеными Ягеллонского университета, который находится в Польше, уже в течение десятилетия фиксируются загадочные гамма-колебания в блазаре Markarian 501. Данная точка отдалена от нашей планеты почти на 460 млн световых лет. Эксперты пока что не могут выяснить причину аномалии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Блазарами именуются активные галактические ядра, которые отличаются релятивистскими струями, стремящимися к наблюдателю. Из этого следует, что блазар относится к квазарам, характеризующихся наличием в центральной части черной дыры.

Markarian 501 считается лацертидом – мощнейшим источником электромагнитного излучения. С 2008 года ученые следили за данной точкой Вселенной и заметили, что раз в 332 дня в блазаре происходят квазипериодические колебания. Стоит отметить, что последнее время интенсивность гамма-лучей падает.

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Эксперты предполагают, что аномалия связана с наличием в блазаре черной дыры либо с изменением импульсивного момента, вследствие которого релятивистские струи меняют своё направление.
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 Теги: космос, сигнал

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Сегодня, 08:30 » Автор: Евгений Шевченко
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