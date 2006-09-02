» » Найдены следы существовавшей древней цивилизации
Раздел: Невероятное  
0

Найдены следы существовавшей древней цивилизации

Найдены следы существовавшей древней цивилизацииНаходка позволит больше узнать о доисторическом обществе времен позднего неолита.

Египетские и французские археологи обнаружили руины древнеегипетской деревни в дельте реки Нил. Возраст поселения достигает около семи тысяч лет, что делает его старше пирамид Гизы на 2500 лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на od.ua.

Место раскопок располагается в Телль эль-Самаре (Tell el-Samara) в 140 километрах к северу от Каира. Исследователи нашли хранилища силоса, в которых сохранились остатки растений и кости животных, а также глиняные сосуды и каменные орудия труда.

По словам ученых, находка позволит больше узнать о доисторическом обществе времен позднего неолита, возникшем за тысячи лет до того, как первый правитель Египта Менес основал первую династию фараонов и объединил враждующие царства Верхнего и Нижнего Египта.

Исследователи полагают, что жители деревни практиковали сельское хозяйство, но в то же время сильно зависели от дождя. Дальнейшие исследования поселения помогут узнать, как развивалась система орошаемого земледелия, которая практиковалась в дельте Нила в течение тысяч лет.

Читайте также: В Америке нашли следы древней развитой цивилизации

В августе археологи Йоркского университета в Великобритании выяснили, что древние египтяне изобрели мумификацию задолго до начала правления фараонов. Возраст первых мумий достигает 5500-5700 лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: древняя цивилизация, ученые

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:36 » Автор: Едгар Букмирза
     711
     0

Похожие новости по теме

В Египте нашли руины древней деревни, которая старше пирамид В Египте нашли руины древней деревни, которая старше пирамид

Это одна из древнейших находок в регионе, она старше пирамид в Гизе на 2500 лет.

Археологи нашли в Египте остатки деревни эпохи неолита Археологи нашли в Египте остатки деревни эпохи неолита

При проведении раскопок были обнаружены остатки зданий и хранилищ.

Опровергнут миф о появлении египетских мумий Опровергнут миф о появлении египетских мумий

Исследователи проанализировали мумию S. 293 (RCGE 16550).

В Америке нашли следы древней развитой цивилизации  В Америке нашли следы древней развитой цивилизации 

Археологи изучили артефакты, найденные на стоянке Teotonio.

В Мексике раскопали загадочную пирамиду из человеческих черепов В Мексике раскопали загадочную пирамиду из человеческих черепов

В церемониальном комплексе Темпло Майор в Мехико археологи обнаружили пирамиду, выстроенную из человеческих черепов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх