Раздел: Невероятное
Найдены следы существовавшей древней цивилизации
Находка позволит больше узнать о доисторическом обществе времен позднего неолита.
Египетские и французские археологи обнаружили руины древнеегипетской деревни в дельте реки Нил. Возраст поселения достигает около семи тысяч лет, что делает его старше пирамид Гизы на 2500 лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на od.ua.
Место раскопок располагается в Телль эль-Самаре (Tell el-Samara) в 140 километрах к северу от Каира. Исследователи нашли хранилища силоса, в которых сохранились остатки растений и кости животных, а также глиняные сосуды и каменные орудия труда.
По словам ученых, находка позволит больше узнать о доисторическом обществе времен позднего неолита, возникшем за тысячи лет до того, как первый правитель Египта Менес основал первую династию фараонов и объединил враждующие царства Верхнего и Нижнего Египта.
Исследователи полагают, что жители деревни практиковали сельское хозяйство, но в то же время сильно зависели от дождя. Дальнейшие исследования поселения помогут узнать, как развивалась система орошаемого земледелия, которая практиковалась в дельте Нила в течение тысяч лет.
Читайте также: В Америке нашли следы древней развитой цивилизации
В августе археологи Йоркского университета в Великобритании выяснили, что древние египтяне изобрели мумификацию задолго до начала правления фараонов. Возраст первых мумий достигает 5500-5700 лет.
Египетские и французские археологи обнаружили руины древнеегипетской деревни в дельте реки Нил. Возраст поселения достигает около семи тысяч лет, что делает его старше пирамид Гизы на 2500 лет.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на od.ua.
Место раскопок располагается в Телль эль-Самаре (Tell el-Samara) в 140 километрах к северу от Каира. Исследователи нашли хранилища силоса, в которых сохранились остатки растений и кости животных, а также глиняные сосуды и каменные орудия труда.
По словам ученых, находка позволит больше узнать о доисторическом обществе времен позднего неолита, возникшем за тысячи лет до того, как первый правитель Египта Менес основал первую династию фараонов и объединил враждующие царства Верхнего и Нижнего Египта.
Исследователи полагают, что жители деревни практиковали сельское хозяйство, но в то же время сильно зависели от дождя. Дальнейшие исследования поселения помогут узнать, как развивалась система орошаемого земледелия, которая практиковалась в дельте Нила в течение тысяч лет.
Читайте также: В Америке нашли следы древней развитой цивилизации
В августе археологи Йоркского университета в Великобритании выяснили, что древние египтяне изобрели мумификацию задолго до начала правления фараонов. Возраст первых мумий достигает 5500-5700 лет.
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