Раздел: Невероятное
Археологи нашли древнейшую в мире взятку
Попытки расположить к себе подарками были уже тогда!
Археологи нашли в захоронении на юго-западе Нидерландов бронзовую чашу для умывания, предположительно, сделанную в III-IV веках нашей эры.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Вероятно, римляне привезли ее, как дипломатический подарок или взятку вождю одного из германских племен. По словам нашедших ее исследователей, это единственная найденная до сих пор чаша, украшенная головой орла.
Южная часть современных Нидерландов более 450 лет была римской провинцией. Ее завоевал Юлий Цезарь во время галльских войн. Граница между римской провинцией Нижняя Германия и территориями германских племен проходила по реке Рейн. Римляне поддерживали с германскими племенами мир, отдельные вожди признавали Римскую империю сюзереном, но завоевать земли к северу от Рейна римлянам не удавалось.
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Недавно археологи нашли в городе Рейнсбурге в провинции Южная Голландия захоронение, предположительно, IV века с кремированными останками трех человек - двух мужчин и женщины. В римское время эта территория входила в состав провинции Нижняя Германия. В погребении были обнаружены расплавленные фрагменты стекла и бронзы, и две расчески из оленьих рогов. Наиболее интересными оказались фрагменты бронзовой чаши для умывания, украшенной головой орла. По мнению археологов, она была изготовлена примерно за 50 лет до момента погребения. «Она была сделана не здесь, а в специализированной мастерской в другой части Римской империи, - объясняет археолог Рене Проос (René Proos). - Подобные мастерские в эпоху Поздней Римской империи находились в Италии, например, в Капуе».
Хозяином чаши мог быть высокопоставленный римский военачальник, который командовал войсками в Нижней Германии. Однако кремированные останки, вероятнее всего, принадлежали не римлянам, которые не сжигали мертвых, а местным жителям. Об этом же свидетельствуют и расчески из оленьих рогов. Подобные артефакты в IV веке делали северные германские племена.
Отреставрированная и восстановленная из фрагментов чаша была диаметром около 40 сантиметров. Судя по отсутствию следов износа, использовали ее мало. Предположительно, чаша была сделана по заказу римского военачальника, ее использовали для мытья рук на важных приемах. Археологи предполагают, что римляне привезли артефакт на север в качестве дипломатического подарка или взятки кому-то из германских вождей.
Археологи нашли в захоронении на юго-западе Нидерландов бронзовую чашу для умывания, предположительно, сделанную в III-IV веках нашей эры.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
Вероятно, римляне привезли ее, как дипломатический подарок или взятку вождю одного из германских племен. По словам нашедших ее исследователей, это единственная найденная до сих пор чаша, украшенная головой орла.
Южная часть современных Нидерландов более 450 лет была римской провинцией. Ее завоевал Юлий Цезарь во время галльских войн. Граница между римской провинцией Нижняя Германия и территориями германских племен проходила по реке Рейн. Римляне поддерживали с германскими племенами мир, отдельные вожди признавали Римскую империю сюзереном, но завоевать земли к северу от Рейна римлянам не удавалось.
Читайте также: В Египте археологи нашли древнейшую гробницу
Недавно археологи нашли в городе Рейнсбурге в провинции Южная Голландия захоронение, предположительно, IV века с кремированными останками трех человек - двух мужчин и женщины. В римское время эта территория входила в состав провинции Нижняя Германия. В погребении были обнаружены расплавленные фрагменты стекла и бронзы, и две расчески из оленьих рогов. Наиболее интересными оказались фрагменты бронзовой чаши для умывания, украшенной головой орла. По мнению археологов, она была изготовлена примерно за 50 лет до момента погребения. «Она была сделана не здесь, а в специализированной мастерской в другой части Римской империи, - объясняет археолог Рене Проос (René Proos). - Подобные мастерские в эпоху Поздней Римской империи находились в Италии, например, в Капуе».
Хозяином чаши мог быть высокопоставленный римский военачальник, который командовал войсками в Нижней Германии. Однако кремированные останки, вероятнее всего, принадлежали не римлянам, которые не сжигали мертвых, а местным жителям. Об этом же свидетельствуют и расчески из оленьих рогов. Подобные артефакты в IV веке делали северные германские племена.
Отреставрированная и восстановленная из фрагментов чаша была диаметром около 40 сантиметров. Судя по отсутствию следов износа, использовали ее мало. Предположительно, чаша была сделана по заказу римского военачальника, ее использовали для мытья рук на важных приемах. Археологи предполагают, что римляне привезли артефакт на север в качестве дипломатического подарка или взятки кому-то из германских вождей.
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