На поверхности Солнца зафиксированы опасные вспышки

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В настоящее время астрономы наблюдают на Солнце невероятное явление - на звезде регистрируется одна из крупнейших черных пятен, которая когда-либо существовала в атмосфере нашего светила. Темное пятно разрослась аж на 25% поверхности Солнца. С этого места, которое напоминает черную дыру, выбрасывается солнечный ветер с