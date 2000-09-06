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Раздел: Невероятное  
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На поверхности Солнца зафиксированы опасные вспышки

На поверхности Солнца зафиксированы опасные вспышки Явление имеет внушительные масштабы.

Работники НАСА в Инстаграме выложили интересный видеоролик, касающийся выброса Солнцем заряженных частиц. Запись привлекла достаточно много пользователей, её уже глянули более 1,5 млн человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Видео было получено из аппарата Solar Dynamics Observatory, который летает вокруг светила уже восемь лет. Зонд оснащен устройствами, способными «рассматривать» Солнце из 12 положений.

Сама запись была получена 13 августа. Её длительность составляет всего 15 секунд, при этом, стоит отметить, ролик охватывает несколько часов «жизни» звезды. Эксперты заявляют, что вспышки фиксировать достаточно тяжело, так как они сливаются с солнечной поверхностью.

Выбросы вещества можно увидеть лишь в том случае, если они случаются «на краю» светила. В очередной раз размер столба плазмы превзошел диаметр нашей планеты. Явление не несет опасности, отмечают эксперты, так как сгусток вещества вновь притягивается звездой.

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Наблюдение за вспышками позволяет ученым точнее предсказывать магнитные бури. Также специалисты НАСА благодаря данным выводят закономерности, касающиеся влияния Солнца на живых существ.
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 Теги: Солнце, вспышки

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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