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В небе над Землей можно будет увидеть комету

В небе над Землей можно будет увидеть комету Астролог предсказал последствия появления астрономического объекта.

Некоторое время назад появилась информация о приближающейся комете 21P/Джакобини-Циннера. Космический объект очень скоро будет виден в телескоп, бинокль и даже невооруженным взглядом. Астролог из Великобритании Род Ченг рассказал, чего ждать жителям Земли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В античности занимающиеся научной деятельностью люди определили, что кометы, наблюдаемые прямо из земли, сулят различные бедствия, например, засуху, землетрясения, войны и т.д. Учитывая это, астролог советует не проявлять агрессию по отношению к окружающим.

Ченг заявил, что развертывание событий напрямую зависит от цвета хвоста кометы, который образуется в момент максимального сближения объекта с нашей планетой. Так, если хвост окажется серым, то будут наблюдаться политическая нестабильность и дефицит ресурсов. В случае красного хвоста увеличится количество краж и ограблений.

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Ученые, разумеется, мало верят в те или иные предсказания. Они отмечают, что приближающаяся комета практически никак не повлияет на людей и животных. Из мистического только произойдет звездопад в октябре.
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 Теги: комета, прогноз

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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