В небе над Землей можно будет увидеть комету

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Метеоритный дождь будет видно в небе две ночи подряд, 7 и 8 октября.

Специалисты NASA рассказали о трех кометы, которые пролетят мимо Земли в 2017-м и 2018-м.

В следующем году возле нашей соседней планеты пролетят сразу две кометы. Как сообщают ученые, частицы космических тел могут нарушить работу искусственных спутников Марса. В настоящее время на орбите Красной планеты находятся три космические аппараты, которые способны зафиксировать комету ISON. Эксперты указывают на то, что