Раздел: Невероятное
Около Солнца заметили гигантский НЛО
Размеры объекта превосходят диаметр нашей планеты.
Сразу оговоримся, что появление странных объектов возле Солнца вызывает немалый скептицизм даже у тех, кто верит в НЛО и инопланетян. И обосновывается это неприятие на том простом факте, что подобные объекты невообразимо гигантских размеров, порой значительно превосходящие нашу планету, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Именно такой огромный объект снова обнаружен возле нашей звезды, и этот НЛО далеко не похож на естественный протуберанец Солнца (бывают «солнечные »НЛО и вовсе невероятных форм). Но что это тогда?
С одной стороны, космическое тело явно искусственного происхождения, с другой – его размеры просто поражают. Но вспомним на этот счет предположение ныне уже покойного физика-теоретика Стивена Хокинга, который считал, что, вполне возможно, инопланетяне вот так заправляются энергией, причем делают это, как говорится, походя, пролетая мимо нашего светила по своим делам.
Однако скептики совсем другого мнения, многие из них полагают, что инопланетяне могут быть только соизмеримыми с нами гуманоидами, и непременно – биологическими существами. Понятно, что подобные пришельцы просто не могут летать на каких-то гигантских «заправочных станциях» к Солнцу.
И кто в этом случае прав? Правда, наиболее прагматичные пользователи Сети интернет вообще полагают, что никаких НЛО не существует, а потому об искусственных объектах возле Солнца, размерами с Землю ( а то и больше), вообще говорить не стоит.
Читайте также: В небе над Землей можно будет увидеть комету
Возможно, они и правы – не стоит, потому что до истины в этом случае все равно докопаться не удастся. А может, все-таки стоит?..
Сразу оговоримся, что появление странных объектов возле Солнца вызывает немалый скептицизм даже у тех, кто верит в НЛО и инопланетян. И обосновывается это неприятие на том простом факте, что подобные объекты невообразимо гигантских размеров, порой значительно превосходящие нашу планету, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Именно такой огромный объект снова обнаружен возле нашей звезды, и этот НЛО далеко не похож на естественный протуберанец Солнца (бывают «солнечные »НЛО и вовсе невероятных форм). Но что это тогда?
С одной стороны, космическое тело явно искусственного происхождения, с другой – его размеры просто поражают. Но вспомним на этот счет предположение ныне уже покойного физика-теоретика Стивена Хокинга, который считал, что, вполне возможно, инопланетяне вот так заправляются энергией, причем делают это, как говорится, походя, пролетая мимо нашего светила по своим делам.
Однако скептики совсем другого мнения, многие из них полагают, что инопланетяне могут быть только соизмеримыми с нами гуманоидами, и непременно – биологическими существами. Понятно, что подобные пришельцы просто не могут летать на каких-то гигантских «заправочных станциях» к Солнцу.
И кто в этом случае прав? Правда, наиболее прагматичные пользователи Сети интернет вообще полагают, что никаких НЛО не существует, а потому об искусственных объектах возле Солнца, размерами с Землю ( а то и больше), вообще говорить не стоит.
Читайте также: В небе над Землей можно будет увидеть комету
Возможно, они и правы – не стоит, потому что до истины в этом случае все равно докопаться не удастся. А может, все-таки стоит?..
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