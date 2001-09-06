» » Около Солнца заметили гигантский НЛО
Раздел: Невероятное  
0

Около Солнца заметили гигантский НЛО

Около Солнца заметили гигантский НЛО Размеры объекта превосходят диаметр нашей планеты.

Сразу оговоримся, что появление странных объектов возле Солнца вызывает немалый скептицизм даже у тех, кто верит в НЛО и инопланетян. И обосновывается это неприятие на том простом факте, что подобные объекты невообразимо гигантских размеров, порой значительно превосходящие нашу планету, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Именно такой огромный объект снова обнаружен возле нашей звезды, и этот НЛО далеко не похож на естественный протуберанец Солнца (бывают «солнечные »НЛО и вовсе невероятных форм). Но что это тогда?

С одной стороны, космическое тело явно искусственного происхождения, с другой – его размеры просто поражают. Но вспомним на этот счет предположение ныне уже покойного физика-теоретика Стивена Хокинга, который считал, что, вполне возможно, инопланетяне вот так заправляются энергией, причем делают это, как говорится, походя, пролетая мимо нашего светила по своим делам.

Однако скептики совсем другого мнения, многие из них полагают, что инопланетяне могут быть только соизмеримыми с нами гуманоидами, и непременно – биологическими существами. Понятно, что подобные пришельцы просто не могут летать на каких-то гигантских «заправочных станциях» к Солнцу.

И кто в этом случае прав? Правда, наиболее прагматичные пользователи Сети интернет вообще полагают, что никаких НЛО не существует, а потому об искусственных объектах возле Солнца, размерами с Землю ( а то и больше), вообще говорить не стоит.

Читайте также: В небе над Землей можно будет увидеть комету

Возможно, они и правы – не стоит, потому что до истины в этом случае все равно докопаться не удастся. А может, все-таки стоит?..

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Солнце, НЛО

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     103
     0

Похожие новости по теме

От Солнца отделился ещё один огромный неопознанный объект От Солнца отделился ещё один огромный неопознанный объект

Уфологи подозревают, что это - космический корабль пришельцев.

Около Солнца сфотографировали огромный тройной НЛО Около Солнца сфотографировали огромный тройной НЛО

Объект состоит из трех колец.

Уфологи заметили возле Солнца загадочный объект Уфологи заметили возле Солнца загадочный объект

Исследователи космоса полагают, что это НЛО.

Возле Солнца заметили странные объекты Возле Солнца заметили странные объекты

Обсерватория SOHO обнародовала фотографии, где можно заметить странности рядом с Солнцем.

Уфологи заметили НЛО, которое заправлялось энергией от Солнца Уфологи заметили НЛО, которое заправлялось энергией от Солнца

"Охотники" на пришельцев удивили мир науки очередной сенсацией.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх