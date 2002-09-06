Раздел: Невероятное
Редкая болезнь заставляет мужчину выпивать по 20 литров воды в день
Жидкость не задерживается в организме мужчины.
Каждый день 35-летний житель Билефельда (Германия) Марк Вуббенхорст выпивает не менее 20 литров воды. Если он начнет пить меньше жидкости, то умрет от обезвоживания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Мужчина с самых юных лет страдает от осложненного несахарного диабета, из-за которого жидкость проходит через его почки мгновенно, совершенно не задерживаясь в них, и тут же отправляется в мочевой пузырь.
Если Марк не сможет выпить воду, в течении всего нескольких часов его тело начнет в буквальном смысле высыхать и мужчина быстро умрет.
Эта болезнь всегда сопровождала Марка и сейчас он уже привык к такому "режиму", но когда сторонние люди узнают, что Марк постоянно пьет и ходит в туалет, это приводит их в ужас.
Несахарный диабет очень редкое заболевание. Его выявляют примерно у одного человека на 100 тысяч. Болезнь связана с нарушением функции гипоталамуса, либо гипофиза, и характеризуется полиурией (выделение 6-15 литров мочи в сутки) и полидипсией (жажда).
Марк постоянно носит с собой бутылки с водой и не выходит из дома прежде чем не выпьет пару стаканов. Даже если он всего час проведет не выпивая воду, его губы начнут трескаться от пересыхания, а потом появится головокружение и рассеянность сознания.
Несахарный диабет может проявиться в любом возрасте, но Вуббенхорсту не повезло иметь его с самого рождения. Когда он был ребенком, то старался быть оптимистом и у него было много друзей, но чем больше он общался с нормальными детьми, тем быстрее падал его дух. Вскоре у мальчика развилась тяжелая депрессия. Он просто уже не хотел ТАК жить.
"Я не хотел идти в детский сад, я не хотел идти смотреть на веселый парад, не хотел рисовать".
Каждый день Марка начинается с выпивания большой бутылки воды, а вскоре после этого он идет в туалет. Вода в его организме очень быстро преобразовывается в мочу. Труднее всего ему по ночам. Даже здорового человека измотают частые ночные пробуждения по зову мочевого пузыря, а для Марка это является настоящим кошмаром. По его словам он никогда не мог спать дольше 2 часов подряд.
В общей сложности за 24 часа Марк посещает туалет 50 раз.
При этом он находит в себе силы не сидеть дома и не страдать бессильно от своей болезни, а ходить на работу. Хотя это и причиняет дополнительные хлопоты и требует ограничений по поездкам и запрет на перелеты.
В своем интервью журналистам "Neue Westfalische" Марк Вуббенхорст рассказал о случае когда он был на волосок от смерти. В тот день он слишком долго задержался в офисе и когда поехал на поезде домой в 22.30 вечера, понял, что у него закончились все запасы бутылок с водой. Он не сумел купить воду на станции, а во время пути поезд сломался.
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К тому времени как поезд починили и Марк высадился на своей станции, он уже страдал от сильного обезвоживания. Он плохо себя чувствовал и ему требовалось немедленно выпить воды, иначе стало бы еще хуже. К счастью он встретил по пути знакомого и тот, зная о его состоянии, обеспечил его водой.
Каждый день 35-летний житель Билефельда (Германия) Марк Вуббенхорст выпивает не менее 20 литров воды. Если он начнет пить меньше жидкости, то умрет от обезвоживания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Мужчина с самых юных лет страдает от осложненного несахарного диабета, из-за которого жидкость проходит через его почки мгновенно, совершенно не задерживаясь в них, и тут же отправляется в мочевой пузырь.
Если Марк не сможет выпить воду, в течении всего нескольких часов его тело начнет в буквальном смысле высыхать и мужчина быстро умрет.
Эта болезнь всегда сопровождала Марка и сейчас он уже привык к такому "режиму", но когда сторонние люди узнают, что Марк постоянно пьет и ходит в туалет, это приводит их в ужас.
Несахарный диабет очень редкое заболевание. Его выявляют примерно у одного человека на 100 тысяч. Болезнь связана с нарушением функции гипоталамуса, либо гипофиза, и характеризуется полиурией (выделение 6-15 литров мочи в сутки) и полидипсией (жажда).
Марк постоянно носит с собой бутылки с водой и не выходит из дома прежде чем не выпьет пару стаканов. Даже если он всего час проведет не выпивая воду, его губы начнут трескаться от пересыхания, а потом появится головокружение и рассеянность сознания.
Несахарный диабет может проявиться в любом возрасте, но Вуббенхорсту не повезло иметь его с самого рождения. Когда он был ребенком, то старался быть оптимистом и у него было много друзей, но чем больше он общался с нормальными детьми, тем быстрее падал его дух. Вскоре у мальчика развилась тяжелая депрессия. Он просто уже не хотел ТАК жить.
"Я не хотел идти в детский сад, я не хотел идти смотреть на веселый парад, не хотел рисовать".
Каждый день Марка начинается с выпивания большой бутылки воды, а вскоре после этого он идет в туалет. Вода в его организме очень быстро преобразовывается в мочу. Труднее всего ему по ночам. Даже здорового человека измотают частые ночные пробуждения по зову мочевого пузыря, а для Марка это является настоящим кошмаром. По его словам он никогда не мог спать дольше 2 часов подряд.
В общей сложности за 24 часа Марк посещает туалет 50 раз.
При этом он находит в себе силы не сидеть дома и не страдать бессильно от своей болезни, а ходить на работу. Хотя это и причиняет дополнительные хлопоты и требует ограничений по поездкам и запрет на перелеты.
В своем интервью журналистам "Neue Westfalische" Марк Вуббенхорст рассказал о случае когда он был на волосок от смерти. В тот день он слишком долго задержался в офисе и когда поехал на поезде домой в 22.30 вечера, понял, что у него закончились все запасы бутылок с водой. Он не сумел купить воду на станции, а во время пути поезд сломался.
Читайте также: Около Солнца заметили гигантский НЛО
К тому времени как поезд починили и Марк высадился на своей станции, он уже страдал от сильного обезвоживания. Он плохо себя чувствовал и ему требовалось немедленно выпить воды, иначе стало бы еще хуже. К счастью он встретил по пути знакомого и тот, зная о его состоянии, обеспечил его водой.
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