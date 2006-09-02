Раздел: Невероятное
Могила ребенка стала местом паломничества в Мексике
Местные жители уверены, что могила имеет чудодейственные свойства.
На старейшем кладбище Акапулько (Мексика) находится могила мальчика по имени Рауль "Раулито" Гонсалес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Ребенок родился 2 апреля 1932 года и умер 2 февраля 1933 года в возрасте 10 месяцев.
Его гробница является сейчас самой почитаемой, чистой и наиболее посещаемой на всем кладбище. Могильная плита Раулито завалена венками, цветами, свечами и игрушками.
Все это из-за того, что местные верят, что эта могила чудотворная и помогает излечивать даже смертельно больных людей, а также выполняет многие другие желания.
До июня 2007 года могила Раулито была давным давно заброшена и за ней никто не ухаживал. Но однажды на кладбище пришла женщина с неизлечимо больной маленькой дочерью на руках. По словам администратора кладбища Сусаны Гарсия, женщина спросила как ей найти могилу Рауля Гонсалеса.
Гарсия указала ей на расположение захоронения и женщина провела у могилы Раулито полтора часа, неистово молясь о выздоровлении дочери. По ее словам девочка была так сильно больна, что врачи не давали ей и суток жизни. После окончания молитвы женщина ушла, все еще неся своего ребенка на руках, но теперь она верила в то, что ее дочь не умрет.
Спустя два месяца эта женщина снова пришла к могиле Раулито. Ее дочка была с нею и она была совершенно здоровой. На радостях женщина принесла к могиле младенца множество игрушек, цветов и свечей и красиво ее украсила. А вскоре история о чудотворной могиле разошлась по всему Акапулько и множество людей тоже стали молиться у надгробной плиты Раулито.
Спустя несколько лет стал широко известен второй случай чуда, но уже совсем другого рода. Работник муниципального секретариата общественной безопасности едва не попал в страшное ДТП. Он потерял контроль над своим автомобилем и тормоза не работали. Мужчина вдруг вспомнил о чудесном Раулито и стал молиться вслух ему. И почти сразу же он снова обрел контроль над своим автомобилем и сумел затормозить.
В благодарность работник посетил могилу Раулито и отремонтировал его надгробие, которое не трогали с 30-х годов. Он также принес ему множество игрушек и поблагодарил за свое спасение.
На самом деле чудес у Раулито было намного больше двух.
"Я просила Раулито о многих вещах и каждая из них вскоре сбывалась", - рассказывает 80-летняя Франциска Камачо. Она также просит людей не заваливать надгробье Раулито слишком большим количеством предметов так как "Раулито это не нравиться и он будет злиться". И что лучше приносить ему игрушки, чем свечи.
Читайте также: Редкая болезнь заставляет мужчину выпивать по 20 литров воды в день
Игрушек, в том числе совершенно новых и в упаковке, на могиле младенца скапливается так много, что администрация кладбища время от времени забирает их, чтобы освободить места новым. Все игрушки потом раздаются нуждающимся детям.
На старейшем кладбище Акапулько (Мексика) находится могила мальчика по имени Рауль "Раулито" Гонсалес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Ребенок родился 2 апреля 1932 года и умер 2 февраля 1933 года в возрасте 10 месяцев.
Его гробница является сейчас самой почитаемой, чистой и наиболее посещаемой на всем кладбище. Могильная плита Раулито завалена венками, цветами, свечами и игрушками.
Все это из-за того, что местные верят, что эта могила чудотворная и помогает излечивать даже смертельно больных людей, а также выполняет многие другие желания.
До июня 2007 года могила Раулито была давным давно заброшена и за ней никто не ухаживал. Но однажды на кладбище пришла женщина с неизлечимо больной маленькой дочерью на руках. По словам администратора кладбища Сусаны Гарсия, женщина спросила как ей найти могилу Рауля Гонсалеса.
Гарсия указала ей на расположение захоронения и женщина провела у могилы Раулито полтора часа, неистово молясь о выздоровлении дочери. По ее словам девочка была так сильно больна, что врачи не давали ей и суток жизни. После окончания молитвы женщина ушла, все еще неся своего ребенка на руках, но теперь она верила в то, что ее дочь не умрет.
Спустя два месяца эта женщина снова пришла к могиле Раулито. Ее дочка была с нею и она была совершенно здоровой. На радостях женщина принесла к могиле младенца множество игрушек, цветов и свечей и красиво ее украсила. А вскоре история о чудотворной могиле разошлась по всему Акапулько и множество людей тоже стали молиться у надгробной плиты Раулито.
Спустя несколько лет стал широко известен второй случай чуда, но уже совсем другого рода. Работник муниципального секретариата общественной безопасности едва не попал в страшное ДТП. Он потерял контроль над своим автомобилем и тормоза не работали. Мужчина вдруг вспомнил о чудесном Раулито и стал молиться вслух ему. И почти сразу же он снова обрел контроль над своим автомобилем и сумел затормозить.
В благодарность работник посетил могилу Раулито и отремонтировал его надгробие, которое не трогали с 30-х годов. Он также принес ему множество игрушек и поблагодарил за свое спасение.
На самом деле чудес у Раулито было намного больше двух.
"Я просила Раулито о многих вещах и каждая из них вскоре сбывалась", - рассказывает 80-летняя Франциска Камачо. Она также просит людей не заваливать надгробье Раулито слишком большим количеством предметов так как "Раулито это не нравиться и он будет злиться". И что лучше приносить ему игрушки, чем свечи.
Читайте также: Редкая болезнь заставляет мужчину выпивать по 20 литров воды в день
Игрушек, в том числе совершенно новых и в упаковке, на могиле младенца скапливается так много, что администрация кладбища время от времени забирает их, чтобы освободить места новым. Все игрушки потом раздаются нуждающимся детям.
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