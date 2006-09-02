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Разгадана тайна улыбки Моны Лизы

Разгадана тайна улыбки Моны ЛизыМона Лиза была больна.

Героиня картины Леонардо да Винчи «Джоконда» улыбается, потому что больна. К такому выводу, как сообщает RT, пришли ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Гарвардского клинического и междисциплинарного центра, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

По их мнению, Мона Лиза была больна гипотиреозом, который характеризуется недостатком гормонов щитовидной железы. У больных гипотиреозом женщин наблюдается слабость лицевых мышц и, как следствие, легкая полуулыбка.

Также специалисты полагают, что о гипотиреозе флорентийки Лизы дель Джокондо свидетельствуют запечатленные на портрете мастера эпохи Возрождения припухлость кистей, небольшой зоб, отсутствие бровей и ресниц, редеющие волосы и желтоватый оттенок кожи.

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Ученые отметили, что недостаток гормонов щитовидной железы был характер для многих итальянок, живших в 15-16 веках, а причиной тому - дефицит йода и растительная диета.
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 Теги: Мона Лиза, тайна улыбки

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Сегодня, 19:08 » Автор: Едгар Букмирза
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