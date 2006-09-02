Раздел: Невероятное
Разгадана тайна улыбки Моны Лизы
Мона Лиза была больна.
Героиня картины Леонардо да Винчи «Джоконда» улыбается, потому что больна. К такому выводу, как сообщает RT, пришли ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Гарвардского клинического и междисциплинарного центра, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
По их мнению, Мона Лиза была больна гипотиреозом, который характеризуется недостатком гормонов щитовидной железы. У больных гипотиреозом женщин наблюдается слабость лицевых мышц и, как следствие, легкая полуулыбка.
Также специалисты полагают, что о гипотиреозе флорентийки Лизы дель Джокондо свидетельствуют запечатленные на портрете мастера эпохи Возрождения припухлость кистей, небольшой зоб, отсутствие бровей и ресниц, редеющие волосы и желтоватый оттенок кожи.
Читайте также: Появилось новое объяснение улыбки Моны Лизы
Ученые отметили, что недостаток гормонов щитовидной железы был характер для многих итальянок, живших в 15-16 веках, а причиной тому - дефицит йода и растительная диета.
Героиня картины Леонардо да Винчи «Джоконда» улыбается, потому что больна. К такому выводу, как сообщает RT, пришли ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Гарвардского клинического и междисциплинарного центра, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
По их мнению, Мона Лиза была больна гипотиреозом, который характеризуется недостатком гормонов щитовидной железы. У больных гипотиреозом женщин наблюдается слабость лицевых мышц и, как следствие, легкая полуулыбка.
Также специалисты полагают, что о гипотиреозе флорентийки Лизы дель Джокондо свидетельствуют запечатленные на портрете мастера эпохи Возрождения припухлость кистей, небольшой зоб, отсутствие бровей и ресниц, редеющие волосы и желтоватый оттенок кожи.
Читайте также: Появилось новое объяснение улыбки Моны Лизы
Ученые отметили, что недостаток гормонов щитовидной железы был характер для многих итальянок, живших в 15-16 веках, а причиной тому - дефицит йода и растительная диета.
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