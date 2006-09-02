Раздел: Невероятное
Учёные опровергли один из ключевых законов физики
Учёные провели масштабный эксперимент.
Закон немецкого физика-теоретика Макса Планка, доселе являвшегося одной из ключевых формул физики, в ряде экспериментов не сработал.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Закон Планка представляет собой оценку зависимости степени излучения полностью чёрного тела начиная с температуры, заканчивая длиной волны. И этот закон настолько прочно устоялся среди физиков, что его особо никто не подвергал сомнениям. Однако недавно учёные из университета штата Мичиган провели масштабный эксперимент по передаче энергии. Они спроектировали волну в 10 микронов, использовали пару мембран, состоящих из нитрида кремния, а затем нагрели эти микроны, что позволило им получить данный с высокой точностью.
Читайте также: Физики близки к открытию гравитона
Результаты поразили учёных, ведь неожиданно для них, закон Планка просто не сработал: степень передачи энергии превысила допустимые по закону показатели более чем в 100 раз, как подчёркивает один из физиков-исследователей Мумтаз Казилбаш. Это значит, что наномасштабные объекты способны поглощать и излучать тепло намного больше и намного эффективнее, чем показывают нынешние модели закона.
Закон немецкого физика-теоретика Макса Планка, доселе являвшегося одной из ключевых формул физики, в ряде экспериментов не сработал.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Закон Планка представляет собой оценку зависимости степени излучения полностью чёрного тела начиная с температуры, заканчивая длиной волны. И этот закон настолько прочно устоялся среди физиков, что его особо никто не подвергал сомнениям. Однако недавно учёные из университета штата Мичиган провели масштабный эксперимент по передаче энергии. Они спроектировали волну в 10 микронов, использовали пару мембран, состоящих из нитрида кремния, а затем нагрели эти микроны, что позволило им получить данный с высокой точностью.
Читайте также: Физики близки к открытию гравитона
Результаты поразили учёных, ведь неожиданно для них, закон Планка просто не сработал: степень передачи энергии превысила допустимые по закону показатели более чем в 100 раз, как подчёркивает один из физиков-исследователей Мумтаз Казилбаш. Это значит, что наномасштабные объекты способны поглощать и излучать тепло намного больше и намного эффективнее, чем показывают нынешние модели закона.
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