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Раздел: Невероятное  
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Учёные опровергли один из ключевых законов физики

Учёные опровергли один из ключевых законов физикиУчёные провели масштабный эксперимент.

Закон немецкого физика-теоретика Макса Планка, доселе являвшегося одной из ключевых формул физики, в ряде экспериментов не сработал.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Закон Планка представляет собой оценку зависимости степени излучения полностью чёрного тела начиная с температуры, заканчивая длиной волны. И этот закон настолько прочно устоялся среди физиков, что его особо никто не подвергал сомнениям. Однако недавно учёные из университета штата Мичиган провели масштабный эксперимент по передаче энергии. Они спроектировали волну в 10 микронов, использовали пару мембран, состоящих из нитрида кремния, а затем нагрели эти микроны, что позволило им получить данный с высокой точностью.

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Результаты поразили учёных, ведь неожиданно для них, закон Планка просто не сработал: степень передачи энергии превысила допустимые по закону показатели более чем в 100 раз, как подчёркивает один из физиков-исследователей Мумтаз Казилбаш. Это значит, что наномасштабные объекты способны поглощать и излучать тепло намного больше и намного эффективнее, чем показывают нынешние модели закона.
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 Теги: Учёные, физики, закон

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Сегодня, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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