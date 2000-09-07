Раздел: Невероятное
Земле грозит климатическая катастрофа, - ученые
Американские ученые заявили о новой опасности для Земли
Финансовые ассигнования стран-участниц Парижского соглашения по климату недостаточны для того, чтобы добиться поставленных целей, считают исследователи Стэнфордского университета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Если не будут приняты меры, среднегодовая температура уже очень скоро поднимется на 2-3 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой, и это приведет к серьезным природным катаклизмам.
Исследования профессора Ноя Диффенбо и его коллег основано на анализе климатических данных прошлого, которые демонстрируют, как эмиссия парниковых газов влияла на число рекордных засух и наводнений. Ученые изучили схожие модели и установили, что даже если все страны, подписавшие Парижское соглашение, выполнят свои обязательства, среднегодовая температура все равно поднимется на 2-3 градуса по сравнению с так называемым доиндустриальным периодом (1850-1900 годы). И тогда нас ожидает жара, ливни и засухи более сильные, чем за всю историю человечества, пишет Stanford News.
В частности, это значит, что вероятность рекордно высоких температур по ночам вырастет в 5 раз на 50% территории Европы и 25% территории Восточной Азии. Также это приведет к увеличению продолжительности ливней в 3 раза на 35% территории Северной Америки, Европы и Восточной Азии.
Авторы исследования подчеркивают, что даже если удастся принять соответствующие меры, и рост средней температуры останется в пределах 2 градусов, нас все равно ожидают серьезные климатические изменения.
Некоторые климатологи считают поставленную Парижским соглашением цель ненаучной, а произвольно выбранной политиками. К примеру, специалист по исследованию климата Джеймс Хансен назвал ее «рецептом для глобальной катастрофы». В проведенном им в 2016 году исследовании он напомнил, что в конце межледникового периода, 125 тысяч лет назад, когда пиковые температуры были всего на несколько десятых долей градуса выше, чем нынешние, уровень мирового океана вырос на 10 метров, сообщает MIT Technology Review.
Читайте также: Земле грозит масштабная экологическая катастрофа
Недавнее исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, подтверждает опасения Хансена. Ученые установили, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее. Темпы повышения уровня океана ускоряются приблизительно на 0,08 мм в год.
Финансовые ассигнования стран-участниц Парижского соглашения по климату недостаточны для того, чтобы добиться поставленных целей, считают исследователи Стэнфордского университета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Если не будут приняты меры, среднегодовая температура уже очень скоро поднимется на 2-3 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой, и это приведет к серьезным природным катаклизмам.
Исследования профессора Ноя Диффенбо и его коллег основано на анализе климатических данных прошлого, которые демонстрируют, как эмиссия парниковых газов влияла на число рекордных засух и наводнений. Ученые изучили схожие модели и установили, что даже если все страны, подписавшие Парижское соглашение, выполнят свои обязательства, среднегодовая температура все равно поднимется на 2-3 градуса по сравнению с так называемым доиндустриальным периодом (1850-1900 годы). И тогда нас ожидает жара, ливни и засухи более сильные, чем за всю историю человечества, пишет Stanford News.
В частности, это значит, что вероятность рекордно высоких температур по ночам вырастет в 5 раз на 50% территории Европы и 25% территории Восточной Азии. Также это приведет к увеличению продолжительности ливней в 3 раза на 35% территории Северной Америки, Европы и Восточной Азии.
Авторы исследования подчеркивают, что даже если удастся принять соответствующие меры, и рост средней температуры останется в пределах 2 градусов, нас все равно ожидают серьезные климатические изменения.
Некоторые климатологи считают поставленную Парижским соглашением цель ненаучной, а произвольно выбранной политиками. К примеру, специалист по исследованию климата Джеймс Хансен назвал ее «рецептом для глобальной катастрофы». В проведенном им в 2016 году исследовании он напомнил, что в конце межледникового периода, 125 тысяч лет назад, когда пиковые температуры были всего на несколько десятых долей градуса выше, чем нынешние, уровень мирового океана вырос на 10 метров, сообщает MIT Technology Review.
Читайте также: Земле грозит масштабная экологическая катастрофа
Недавнее исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, подтверждает опасения Хансена. Ученые установили, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее. Темпы повышения уровня океана ускоряются приблизительно на 0,08 мм в год.
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