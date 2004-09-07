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Китайцы придумали пластик, разлагающийся в воде

Китайцы придумали пластик, разлагающийся в водеНовый разлагающийся в воде пластик запустили в массовое производство немедленно.

Китай обратил большое внимание на проблему загрязнения мировых океанов, морей, озер и рек, поэтому китайские ученые занялись решением этой проблемы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты

В Китае ученые смогли создать такой вид пластика, который за пару недель будет полностью разлагаться в воде. В Академии наук КНР заявили, что это открытие сможет помочь в решении проблемы загрязнения воды во всем мире.

Для создания такого пластика ученые объединили процесс нефермантивного гидролиза в воде и процесс биологического разложения.

Новый разлагающийся в воде пластик запустили в массовое производство немедленно. В данный момент уже ведется строительство трех заводов по производству такого пластика. Заводы будут иметь мощность в 75 тысяч тонн.

Экологи крайне обеспокоены тем, что в моря и океаны ежедневно выбрасывается 12,7 миллиона тонн пластика, что является очень огромный числом. Сам же пластик составляет 80% выбрасываемого в океан мусора. Если эту ситуацию не удастся изменить, то к 2050 году масса пластика в воде будет больше, чем масса всей рыбы в океане.

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Действительно, проблема загрязнения представляет большую опасность для всего мира, ведь это грозит не только падением популяции животных и растений, а возможно даже исчезновением многих видов, но также имеется огромная опасность для самого человека. К счастью, с каждым годом все больше людей заинтересованы в решении этой проблемы и создаются новые способы уменьшения и предотвращения загрязнения.
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 Теги: Китай, Пластик

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Сегодня, 08:16 » Автор: Татьяна Ларина
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