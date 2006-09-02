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Найдены следы сыра возрастом семь тысяч лет

Найдены следы сыра возрастом семь тысяч летОстатки сыра были найдены в керамических горшках на территории Хорватии.

Группа археологов из Великобритании, США и Хорватии во время раскопок неолитической стоянки на побережье Далмации обнаружила керамические горшки, в которых были найдены остатки сыра, возраст которого оценивается в 7200 лет, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Отмечается, что археологические данные свидетельствуют о том, что люди, жившие на этой стоянке, начали выращивать культурные растения и разводить скот еще восемь тысяч лет назад. Часть сосудов, которые были найдены на стоянке, исследователи отнесли к импрессо - декоративному стилю эпохи неолита, который был распространен от Адриатического моря до атлантического побережья. Характерной его особенностью являются отпечатки на керамике раковин моллюска Cerastoderma edule.

На поверхности сосудов были найдены следы органических веществ. Изотопный анализ показал, что горшки использовались для хранения молочных продуктов, в частности, сыра и йогурта. В некоторых сосудах также были найдены круглые отверстия, что, предположительно, свидетельствовало о том, что эти сосуды использовались в процессе приготовления сыра.

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Исследователям удалось установить, что возраст сыра составляет примерно 7200 лет, что делает его старейшим из известных сыров.
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 Теги: сыр, археологи

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Сегодня, 10:27 » Автор: Богдан Процив
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