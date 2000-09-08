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Вода в российских озерах окрасилась в розовый цвет

Вода в российских озерах окрасилась в розовый цвет Изменение цвета воды произошло сразу в трех водоемах под Самарой.

Три небольших искусственных водоема в Самарской области неожиданно приобрели странный розовый оттенок, став похожими на нечто сказочное из детского мультфильма. Местные жители оказались весьма удивлены и даже напуганы такой метаморфозой, принявшись строить различные теории относительно причин окрашивания озер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Разумеется, люди сразу заподозрили по всем выброс в воду каких-нибудь химических веществ. Поблизости от водоемов как раз располагаются крупные промышленные предприятия вроде свиноводческого комплекса, нефтебазы и бетонного завода. Районные власти, тем не менее, утверждают, что никаких опасных выбросов и утечек не происходило.

Выдвигается также гипотеза, что вода окрасилась из-за цветения водорослей и бактерий, которые вырабатывают красный пигмент. Правда, отчего это произошло вдруг, поскольку раньше никто никогда подобного не замечал, даже долгожители, объяснить никто не может – ни ученые, ни местные гадалки…

Между тем новость долетела уже до зарубежных изданий вроде британского таблоида «Daily Star». Его журналисты предполагают, что всему виной могут быть явления куда более необычной природы.

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По мнению сотрудников «желтой» газеты, окрашивание российских озер могло произойти в результате религиозного чуда, некоего сверхъестественного явления или даже деятельности инопланетян. Некоторые пользователи Сети также предполагают, что планета Земля «кровоточит» из-за губительной деятельности человека…

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 Теги: Россия, озера

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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