Раздел: Невероятное
На снимках Сахары разглядели развалины древней Атлантиды
Форма объекта совпадает с формой затерянного города.
В Древности Платон писал о городе Атлантида, который резко исчез с лица Земли. Некоторые ученые на 100% уверены в том, что затерянный город существовал. Именно поэтому всё это время они не прекращали поиски, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Эксперты считают мифический город центром, где когда-то сосредотачивалась мировая власть. Однако вследствие стихийного бедствия Атлантида оказалась под водой.
Не исключено, что ученые вели поиски совсем не в тех местах, которые описаны в старых текстах. Так, на YouTube-канале «Bright Insight» отмечается одна геолокация в Сахаре, соответствующая всем знаниям об Атлантиде. Речь идет о структуре Ришат или «Око Сахары». Эта точка находится близ Уадана в Мавритании.
Сперва эксперты предполагали, что структура возникла вследствие падения метеорита, однако этой теории не нашли подтверждение. Сейчас Ришат считают природным образованием.
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Информацию об Атлантиде Платон получил от Солона, который утверждал, что город был разрушен в 11600 году до нашей эры. Тогда на территории менялся климат, из-за чего поднимался уровень воды в морях и возникали пожары.
В Древности Платон писал о городе Атлантида, который резко исчез с лица Земли. Некоторые ученые на 100% уверены в том, что затерянный город существовал. Именно поэтому всё это время они не прекращали поиски, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Эксперты считают мифический город центром, где когда-то сосредотачивалась мировая власть. Однако вследствие стихийного бедствия Атлантида оказалась под водой.
Не исключено, что ученые вели поиски совсем не в тех местах, которые описаны в старых текстах. Так, на YouTube-канале «Bright Insight» отмечается одна геолокация в Сахаре, соответствующая всем знаниям об Атлантиде. Речь идет о структуре Ришат или «Око Сахары». Эта точка находится близ Уадана в Мавритании.
Сперва эксперты предполагали, что структура возникла вследствие падения метеорита, однако этой теории не нашли подтверждение. Сейчас Ришат считают природным образованием.
Читайте также: В ногах женщины из Индии нашли около 70 игл и гвоздей
Информацию об Атлантиде Платон получил от Солона, который утверждал, что город был разрушен в 11600 году до нашей эры. Тогда на территории менялся климат, из-за чего поднимался уровень воды в морях и возникали пожары.
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