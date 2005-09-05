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Раздел: Невероятное  
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NASA показало кадры пылевой бури на Марсе

NASA показало кадры пылевой бури на МарсеПылевой шторм охватил всю планету.

NASA опубликовало панорамный снимок марсианского пейзажа с темно-коричневыми облаками, потемневшими от пылевой бури. Изображение было получено марсоходом Curiosity 9 августа, а опубликовано NASA 6 сентября, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Пылевой шторм на Марсе начался в конце мая этого года, а летом, охватив всю планету, приобрел глобальный масштаб, в результате чего была утрачена связь с марсоходом Opportunity. Хотя буря уже утихает, контакт с марсоходом не возобновлен. 30 августа NASA сообщило, что будет продолжать активные поиски аппарата еще на протяжении 45 дней.

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Curiosity же пылевая буря не угрожала. Данный марсоход не зависит от солнечного света, так как использует ядерный генератор. Это и позволило ему сделать 360-градусную панораму марсианского пейзажа.
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 Теги: NASA, Марс, пыль, буря

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Сегодня, 14:14 » Автор: Алена Шимко
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