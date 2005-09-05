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Раздел: Невероятное  
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Немецкие ученые собрались выращивать помидоры на Марсе

Немецкие ученые собрались выращивать помидоры на МарсеЭксперимент продлится примерно полтора года.

Подразделение Немецкого центра аэрокосмических исследований в Бремене собирается запустить в космос исследовательский спутник, в котором будут находиться семена томатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.

Плоды будут выращиваться в космической теплице в разных условиях гравитации – первые полгода в условиях гравитации Луны, когда спутник будет совершать 20 оборотов в минуту вокруг своей оси, а следующие полгода в условиях гравитации Марса, когда спутник будет вращаться вокруг своей оси 32 раза в минуту.

Таким образом ученые собираются протестировать теплицы, которые в дальнейшем смогут быть размещены на Луне или Марсе с целью обеспечения членов экипажа свежими продуктами. По словам исследователей, небольшая экосистема внутри спутника имеет важное значение для космических полетов, так как еда в тюбиках занимает очень много места, а рацион питания космонавтов не изобилует свежими овощами.

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Сообщается, что эксперимент по выращиванию помидоров в космосе продлится примерно полтора года.
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 Теги: Марс, помидоры, космос

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Сегодня, 17:17 » Автор: Алена Шимко
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