Раздел: Невероятное
Немецкие ученые собрались выращивать помидоры на Марсе
Эксперимент продлится примерно полтора года.
Подразделение Немецкого центра аэрокосмических исследований в Бремене собирается запустить в космос исследовательский спутник, в котором будут находиться семена томатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
Плоды будут выращиваться в космической теплице в разных условиях гравитации – первые полгода в условиях гравитации Луны, когда спутник будет совершать 20 оборотов в минуту вокруг своей оси, а следующие полгода в условиях гравитации Марса, когда спутник будет вращаться вокруг своей оси 32 раза в минуту.
Таким образом ученые собираются протестировать теплицы, которые в дальнейшем смогут быть размещены на Луне или Марсе с целью обеспечения членов экипажа свежими продуктами. По словам исследователей, небольшая экосистема внутри спутника имеет важное значение для космических полетов, так как еда в тюбиках занимает очень много места, а рацион питания космонавтов не изобилует свежими овощами.
Читайте также: Ученые сделали неожиданное заявление о Марсе
Сообщается, что эксперимент по выращиванию помидоров в космосе продлится примерно полтора года.
Подразделение Немецкого центра аэрокосмических исследований в Бремене собирается запустить в космос исследовательский спутник, в котором будут находиться семена томатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
Плоды будут выращиваться в космической теплице в разных условиях гравитации – первые полгода в условиях гравитации Луны, когда спутник будет совершать 20 оборотов в минуту вокруг своей оси, а следующие полгода в условиях гравитации Марса, когда спутник будет вращаться вокруг своей оси 32 раза в минуту.
Таким образом ученые собираются протестировать теплицы, которые в дальнейшем смогут быть размещены на Луне или Марсе с целью обеспечения членов экипажа свежими продуктами. По словам исследователей, небольшая экосистема внутри спутника имеет важное значение для космических полетов, так как еда в тюбиках занимает очень много места, а рацион питания космонавтов не изобилует свежими овощами.
Читайте также: Ученые сделали неожиданное заявление о Марсе
Сообщается, что эксперимент по выращиванию помидоров в космосе продлится примерно полтора года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
49
0
Также советуем посмотреть
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
- Вселенский патриархат назначил в Киев экзархов
- Нелепые ситуации, которые могут произойти лишь на дорогах
- Отличная игрушка: львица «подарила» детенышам камеру, отобранную у фотографа
- По факту экологического кризиса в Крыму открыто уголовное дело
- И такое бывает: курица подружилась со змеей
- Перемовини з МВФ – надзвичайно філігранний процес
- Британка вернула крупную сумму денег, найденную в купленных кроссовках
- Луценко не є ворогом журналістів
- Питбуль стал звездой Youtube, станцевав брейк
- 10 простых советов России
- Работы мечты: в Мексике ищут человека, готового отдыхать за чужой счет
Оставьте свой комментарий