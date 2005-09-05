Раздел: Невероятное
Ученые нашли «клетки храбрости»
Гиппокамп относится к лимбической системе головного мозга.
Задумывались ли вы, почему некоторые могут безбоязненно взобраться на Эльбрус или пройти по тонкому дереву, соединяющему два берега горной речки, а другие не могут без страха подняться на девятый этаж на лифте? В недавнем исследовании ученые обнаружили, что ключевую роль в этом играет группа клеток определенного типа в нашем гиппокампе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на naked science.
Большая часть ученых согласна с тем, что гиппокамп выполняет функции, связанные с запоминанием и хранением информации. Однако все тонкости его функционирования пока не ясны.
Исследователи из Уппсальского университета в Швеции и Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норти в Бразилии установили зависимость между клетками определенного типа в гиппокампе и тревожностью человека и, как следствие, его склонностью к риску. Их работа вышла в журнале Nature Communications.
Известно, что даже братья и сестры могут демонстрировать различное поведение в ситуациях, угрожающих безопасности и здоровью. Чтобы узнать, какие процессы в головном мозге различаются у людей с разной склонностью к риску и степенью тревожности, ученые стимулировали некоторые зоны мозга. Выяснилось, что при стимулировании группы OLM-нейронов в гиппокампе регистрируются ритмы головного мозга, характерные для состояния, когда животное или человек чувствует себя спокойно в присутствии опасности. Таким образом, можно регулировать тревожное состояние человека, манипулируя с OLM-нейронами.
Наша способность испытывать тревогу - адаптивная и необходима в процессе выживания. Однако у большого числа людей этот механизм защиты может работать неправильно. Несмотря на то что современного человека поджидает гораздо меньше опасностей, чем его предков, подобная дисфункция, вызывающая отсутствие тревоги, может сильно мешать в повседневной жизни. В таких случаях врачи чаще всего советуют пациентам принимать антидепрессанты, которые воздействуют на мозг целиком, а не только в тех зонах, где это необходимо. Вследствие этого могут возникать серьезные побочные эффекты.
Так, терапия, подразумевающая воздействие на определенную группу клеток, выглядит наиболее разумной в этой ситуации. OLM-нейроны уже удавалось контролировать при помощи некоторых веществ. Например, ученые обнаружили, что эта группа клеток головного мозга очень восприимчива к никотину.
«Это исследование может пролить свет на вопрос, почему некоторые люди много курят, когда нервничают», - отмечает автор работы доктор Ричардсон Лео (Dr. Richardson Leao).
Читайте также: Ученые нашли в мозге "клетки тревоги"
Определение роли OLM-нейронов в управлении степенью тревожность и предрасположенностью к риску может помочь в создании анксиолитиков и антидепрессантов без общих побочных эффектов.
Задумывались ли вы, почему некоторые могут безбоязненно взобраться на Эльбрус или пройти по тонкому дереву, соединяющему два берега горной речки, а другие не могут без страха подняться на девятый этаж на лифте? В недавнем исследовании ученые обнаружили, что ключевую роль в этом играет группа клеток определенного типа в нашем гиппокампе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на naked science.
Большая часть ученых согласна с тем, что гиппокамп выполняет функции, связанные с запоминанием и хранением информации. Однако все тонкости его функционирования пока не ясны.
Исследователи из Уппсальского университета в Швеции и Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норти в Бразилии установили зависимость между клетками определенного типа в гиппокампе и тревожностью человека и, как следствие, его склонностью к риску. Их работа вышла в журнале Nature Communications.
Известно, что даже братья и сестры могут демонстрировать различное поведение в ситуациях, угрожающих безопасности и здоровью. Чтобы узнать, какие процессы в головном мозге различаются у людей с разной склонностью к риску и степенью тревожности, ученые стимулировали некоторые зоны мозга. Выяснилось, что при стимулировании группы OLM-нейронов в гиппокампе регистрируются ритмы головного мозга, характерные для состояния, когда животное или человек чувствует себя спокойно в присутствии опасности. Таким образом, можно регулировать тревожное состояние человека, манипулируя с OLM-нейронами.
Наша способность испытывать тревогу - адаптивная и необходима в процессе выживания. Однако у большого числа людей этот механизм защиты может работать неправильно. Несмотря на то что современного человека поджидает гораздо меньше опасностей, чем его предков, подобная дисфункция, вызывающая отсутствие тревоги, может сильно мешать в повседневной жизни. В таких случаях врачи чаще всего советуют пациентам принимать антидепрессанты, которые воздействуют на мозг целиком, а не только в тех зонах, где это необходимо. Вследствие этого могут возникать серьезные побочные эффекты.
Так, терапия, подразумевающая воздействие на определенную группу клеток, выглядит наиболее разумной в этой ситуации. OLM-нейроны уже удавалось контролировать при помощи некоторых веществ. Например, ученые обнаружили, что эта группа клеток головного мозга очень восприимчива к никотину.
«Это исследование может пролить свет на вопрос, почему некоторые люди много курят, когда нервничают», - отмечает автор работы доктор Ричардсон Лео (Dr. Richardson Leao).
Читайте также: Ученые нашли в мозге "клетки тревоги"
Определение роли OLM-нейронов в управлении степенью тревожность и предрасположенностью к риску может помочь в создании анксиолитиков и антидепрессантов без общих побочных эффектов.
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