Раздел: Невероятное
Ученые прогнозируют губительные мегацунами
Человечеству не избежать серьезных проблем.
Причиной катастрофы станет таяние ледников. Такое заявление сделали сотрудники Вашингтонского университета в Такоме в США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Science Alert.
Ученые прогнозируют губительные мегацунами, подобные произошедшему в 2015 году на юго-востоке Аляске. Тогда возник оползень из-за таяния ледника Тиндаль во фьорде Таан и спровоцировал появление волны высотой 182 метра. С 1961 года в Северном полушарии Земли стремительно уменьшается слой вечной мерзлоты. Это наводит ученых на печальные мысли.
Эксперты убеждены, человечеству не избежать серьезных проблем. Природа поставит на место зарвавшихся людей. Скоро на Голубой планете образуются мегацунами из-за глобального потепления климата. На Земле постоянно растет средняя температура воздуха. Ученые называют причиной этому деятельность человечества.
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Вредные выхлопы автомобилей, выбросы промышленных предприятий загрязняют окружающую среду и истончают озоновый слой. Это привело к глобальному потеплению, таянию ледников и может завершиться мегацунами.
Причиной катастрофы станет таяние ледников. Такое заявление сделали сотрудники Вашингтонского университета в Такоме в США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Science Alert.
Ученые прогнозируют губительные мегацунами, подобные произошедшему в 2015 году на юго-востоке Аляске. Тогда возник оползень из-за таяния ледника Тиндаль во фьорде Таан и спровоцировал появление волны высотой 182 метра. С 1961 года в Северном полушарии Земли стремительно уменьшается слой вечной мерзлоты. Это наводит ученых на печальные мысли.
Эксперты убеждены, человечеству не избежать серьезных проблем. Природа поставит на место зарвавшихся людей. Скоро на Голубой планете образуются мегацунами из-за глобального потепления климата. На Земле постоянно растет средняя температура воздуха. Ученые называют причиной этому деятельность человечества.
Читайте также: У берегов Японии нашли супервулкан-убийцу
Вредные выхлопы автомобилей, выбросы промышленных предприятий загрязняют окружающую среду и истончают озоновый слой. Это привело к глобальному потеплению, таянию ледников и может завершиться мегацунами.
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