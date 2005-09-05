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Раздел: Невероятное  
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В Египте открыли для посещения одну из самых древних гробниц

В Египте открыли для посещения одну из самых древних гробницГробница считается самой красивой.

Церемонию посещения могильника, где похоронен чиновник династии V династии, живший четыре с половиной тысячи лет назад, откроет министр по делам памятников Египта Халед аль-Аннани.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Под Каиром покажут отреставрированную одну из самых древних гробниц страны пирамид в районе некрополя Саккра. Впервые захоронение обнаружил в 1865 году Франсуа Мариет, интересующийся историей Египта.

Эта гробница считается самой красивой, поскольку ее стены расписаны красочными рисунками, демонстрирующими жизнь древний людей. На них можно увидеть выпекание каравая, изготовление папируса, охоту, жертвоприношения богам, сбор урожая и прочее. Долгое время гробница оставалась нереставрированной. После ремонта впервые посетить это место можно будет 8 сентября.

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В гробнице сделали искусственное освещение, росписи защитили специальными прозрачными экранами. Через них видно изображения, но притронуться к рисункам не представляется возможным.
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 Теги: Египет, гробница

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Сегодня, 23:24 » Автор: Едгар Букмирза
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