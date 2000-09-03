Раздел: Невероятное
Новый материал поможет создать самый быстрый космический аппарат
В США придумали, как за 60 минут добраться до Марса.
Ученые из калифорнийского технологического университета заявили, что смогли разработать уникальный наноматериал, который отличается легкостью и в то же время прочностью. Из него в теории можно сделать самый быстроходный космический корабль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Аппарат смог бы развивать 20% скорости света (60 тыс. км/с). Это значительно превосходит характеристики передвижения современных зондов. Для создания корпуса корабля отлично бы подошли кремний и диоксид кремния. Первый материал послужил бы основой для солнечного паруса, а второй может препятствовать перегреву зонда.
Скорость аппарата позволила бы оказаться на Марсе всего лишь за час, а на Луне – за полторы минуты. Правда, для достижения таких показателей надо обеспечить мгновенный старт, что невозможно при нынешних технологиях.
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Ученые отметили, что еще не закрепили свою теорию о прочности материала на практике. Если характеристики подтвердятся, то человечество станет на шаг ближе к покорению космоса.
Ученые из калифорнийского технологического университета заявили, что смогли разработать уникальный наноматериал, который отличается легкостью и в то же время прочностью. Из него в теории можно сделать самый быстроходный космический корабль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Аппарат смог бы развивать 20% скорости света (60 тыс. км/с). Это значительно превосходит характеристики передвижения современных зондов. Для создания корпуса корабля отлично бы подошли кремний и диоксид кремния. Первый материал послужил бы основой для солнечного паруса, а второй может препятствовать перегреву зонда.
Скорость аппарата позволила бы оказаться на Марсе всего лишь за час, а на Луне – за полторы минуты. Правда, для достижения таких показателей надо обеспечить мгновенный старт, что невозможно при нынешних технологиях.
Читайте также: На снимках Сахары разглядели развалины древней Атлантиды
Ученые отметили, что еще не закрепили свою теорию о прочности материала на практике. Если характеристики подтвердятся, то человечество станет на шаг ближе к покорению космоса.
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