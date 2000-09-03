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Ученые рассказали, как искусственное мясо изменит мир

Ученые рассказали, как искусственное мясо изменит мир Синтезированное мясо может стать решением множества проблем.

Недавно появилась статья исследователей британского Института Адама Смита, посвященная искусственному мясу, которая вызвала заметную реакцию со стороны ученых практически всего мира. И на то есть веские основания, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

С одной стороны, человек, как считает академическая наука, просто не может существовать без употребления животного белка. И как бы ни доказывали обратное вегетарианцы всех мастей и направлений, факт остается фактом – человечество пока не готово (ни физически, ни тем более морально) отказаться от мяса.

Правда, прогресс в этом плане все-таки есть, если учесть, что в глубокой древности человек не брезговал (и даже не видел в этом ничего дурного) каннибализмом, а сегодня он даже запрещает употреблять в пищу человекоподобных обезьян (новая Зеландия). Правда, наряду с этим массово забиваются ради мяса дельфины (Дания, Япония), собаки и многие другие животные, которые по своему умственному развитию даже превосходят приматов.

С другой стороны, современное животноводство дает до 20 процентов парниковых газов, что ведет к глобальному потеплению и экологической катастрофе планетарного масштаба. И это еще без учета того, что ради животноводства в мире используется до 90 процентов сельскохозяйственных угодий (в Великобритании до 99 процентов, согласно вышеназванной статье), на которых к тому же применяют всевозможные химические удобрения, так же приносящие огромный вред экологии.

Синтезированное мясо, указывается в статье, - это путь спасения человечества, причем, как с точки зрения этики (употреблять в пищу себе подобные существа безнравственно), так в прямом физическом смысле, потому что животноводство (все более интенсивно развивающееся) явно ведет нашу планету к экологической катастрофе. Что же мешает решить эту проблему?

Сразу оговоримся, что в статье приводится такой обнадеживающий и, можно сказать, просто фантастический факт, что сегодня гамбургер из лабораторного мяса не превышает по цене 8 фунтов стерлингов, тогда как всего пять лет назад стоимость такого количества синтезированного животного белка достигала 200 тысяч фунтов стерлингов. А представьте, что будет еще через 5 лет?

Казалось бы, можно праздновать победу, это настоящая технологическая революция! Но… не все так просто, как видится ученым. В реальности возникает ряд проблем:

- во-первых, еще не создана аутентичная текстура фабричного мяса, без чего продвигать искусственный животный белок практически бесполезно. Однако ученые надеются, что в ближайшие годы эта проблема будет решена;

- во-вторых, затраты на производство искусственного мяса остаются еще слишком высокими и требуют много энергии, выработка которой опять-таки связана напрямую с экологией;

- наконец (что может стать главным препятствием в решении данного вопроса), против этого непременно выступят скотоводы мира, например, США, Монголии и так далее.

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Главный вывод опубликованной Институтом Адама Смита статьи заключается в том, что выгоды фабричного мяса огромны, причем, как экономические и экологические, так и этические. Поэтому, рано или поздно, оно непременно появится на полках продовольственных магазинов и супермаркетов. Другое дело, насколько это быстро и безболезненно произойдет для нашего общества. И вот тут различных мнений и прогнозов немало...
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 Теги: искусственное мясо, открытие

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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