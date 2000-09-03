Раздел: Невероятное
Древние послания на камнях взволновали ученых
Камни с надписями все чаще находят в Европе.
Загадок в Центральной Европе насчитывается немало. Одна из них – «Голодные камни», к которым у ученых проснулся интерес. Так, близ берегов время от времени осушаются небольшие скалы со странными надписями. Потомки оставили странные послания, переводимые следующим образом: «Если ты увидел меня - заплачь», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Некоторые специалисты предполагают, что данные отметки свидетельствовали об уменьшении уровня воды в водоёмах. Этот факт древним людям говорил лишь об одном – начале засухи и, как следствие, голода. Данная теория правдоподобная, но не истинная.
На камнях даты отмечались стандартным образом (например, 1616-й год и т.п.). Люди XV века так не писали, их счет велся от сотворения мира или важных событий.
Возможно, нам надо вспомнить пророчество Ванги. Ясновидящая говорила, что в один день на поверхность выйдут сокровища, а вода исчезнет. Чистая жидкость станет на вес золота. Все народы будут страдать от пожаров, землетрясений и стихий.
Читайте также: Ученые рассказали, как искусственное мясо изменит мир
В этом году уровень воды в реках, протекающих в Европе, резко упал. Огромное количество «Голодных камней» оказались под палящим солнцем. Неужели ужасающие пророчества сбываются?
Загадок в Центральной Европе насчитывается немало. Одна из них – «Голодные камни», к которым у ученых проснулся интерес. Так, близ берегов время от времени осушаются небольшие скалы со странными надписями. Потомки оставили странные послания, переводимые следующим образом: «Если ты увидел меня - заплачь», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Некоторые специалисты предполагают, что данные отметки свидетельствовали об уменьшении уровня воды в водоёмах. Этот факт древним людям говорил лишь об одном – начале засухи и, как следствие, голода. Данная теория правдоподобная, но не истинная.
На камнях даты отмечались стандартным образом (например, 1616-й год и т.п.). Люди XV века так не писали, их счет велся от сотворения мира или важных событий.
Возможно, нам надо вспомнить пророчество Ванги. Ясновидящая говорила, что в один день на поверхность выйдут сокровища, а вода исчезнет. Чистая жидкость станет на вес золота. Все народы будут страдать от пожаров, землетрясений и стихий.
Читайте также: Ученые рассказали, как искусственное мясо изменит мир
В этом году уровень воды в реках, протекающих в Европе, резко упал. Огромное количество «Голодных камней» оказались под палящим солнцем. Неужели ужасающие пророчества сбываются?
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