К Земле приближается 70-метровый астероид

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Ученые говорят, что он не представляет угрозы для людей.

30 метровый астероид приблизится максимально близко к нашей планете. В ночь на 6 марта 21:07 (по Гринвичу) 30 метровый астероид приблизится к Земле на минимальном расстоянии - менее 350 тысяч километров, пишет dailymail.