Раздел: Невероятное
К Земле приближается 70-метровый астероид
К Земле приближается 70-метровый астероид.
Ученые заявили, что уже сегодня, 9 сентября, к нашей планете приблизится астероид размером с семнадцатиэтажный дом, притом на критически малое расстояние (220 тыс. км), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Космическое тело 2018 RC заметили астрономы всего лишь пять дней назад. 6 сентября дистанция между Землей и объектом составляла полтора миллиона километров.
Размеры астероида внушительные: диаметр равняется приблизительно 70-ти метрам, это как семнадцатиэтажный дом. 220 тыс. км – это половина расстояния от нашей планеты до Луны. Данный факт заставляет ученых серьезно задуматься о возможном падении астероида на Землю.
Эксперты из НАСА, в свою очередь, немного разрядили обстановку. Если астероид не упадет, то, по их словам, его можно будет увидеть практически в любые телескопы, даже домашние с зеркалом около десяти сантиметров.
Читайте также: Древние послания на камнях взволновали ученых
С сегодняшнего дня уже запущены каналы трансляции прохождения астероида мимо Земли.
Ученые заявили, что уже сегодня, 9 сентября, к нашей планете приблизится астероид размером с семнадцатиэтажный дом, притом на критически малое расстояние (220 тыс. км), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Космическое тело 2018 RC заметили астрономы всего лишь пять дней назад. 6 сентября дистанция между Землей и объектом составляла полтора миллиона километров.
Размеры астероида внушительные: диаметр равняется приблизительно 70-ти метрам, это как семнадцатиэтажный дом. 220 тыс. км – это половина расстояния от нашей планеты до Луны. Данный факт заставляет ученых серьезно задуматься о возможном падении астероида на Землю.
Эксперты из НАСА, в свою очередь, немного разрядили обстановку. Если астероид не упадет, то, по их словам, его можно будет увидеть практически в любые телескопы, даже домашние с зеркалом около десяти сантиметров.
Читайте также: Древние послания на камнях взволновали ученых
С сегодняшнего дня уже запущены каналы трансляции прохождения астероида мимо Земли.
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