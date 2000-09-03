Раздел: Невероятное
Конспирологи заявили, что на Марсе уже живут люди
В последнее время такие смелые заявления встречаются все чаще.
Эксперты во вселенской тематике отмечают, что абсолютно все истории о достижениях людей в плане покорения космоса – выдумка. Конспирологи уверены, что никаких видео и фото из космических станций нет, не существует даже самой МКС. Людям просто показывают голограмму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Отдельные специалисты вообще предполагают, что НАСА с другими космическими агентствами прячут от человечества истинные сведения о космосе. Данных о Вселенной, по их мнению, значительно больше. С какой целью скрываются достижения жителей Земли?
Группа уфологов полагает, что люди давно обитают на Марсе и Луне, но это скрывают. Ведущие корпорации нашей планеты давно добывают на Марсе полезные ресурсы. Также элита установила контакты с инопланетными существами. Время от времени гуманоиды посещают Землю, чтобы посмотреть на жизнь людей.
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Конечно, в подобные противоречащие мысли уфологов сложно поверить. Каждый раз эксперты находят всё новые подтверждения своим мыслям, притом достаточно правдоподобные.
Эксперты во вселенской тематике отмечают, что абсолютно все истории о достижениях людей в плане покорения космоса – выдумка. Конспирологи уверены, что никаких видео и фото из космических станций нет, не существует даже самой МКС. Людям просто показывают голограмму, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Отдельные специалисты вообще предполагают, что НАСА с другими космическими агентствами прячут от человечества истинные сведения о космосе. Данных о Вселенной, по их мнению, значительно больше. С какой целью скрываются достижения жителей Земли?
Группа уфологов полагает, что люди давно обитают на Марсе и Луне, но это скрывают. Ведущие корпорации нашей планеты давно добывают на Марсе полезные ресурсы. Также элита установила контакты с инопланетными существами. Время от времени гуманоиды посещают Землю, чтобы посмотреть на жизнь людей.
Читайте также: К Земле приближается 70-метровый астероид
Конечно, в подобные противоречащие мысли уфологов сложно поверить. Каждый раз эксперты находят всё новые подтверждения своим мыслям, притом достаточно правдоподобные.
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