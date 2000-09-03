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Ученых удивил странный шестиугольный шторм на Сатурне

Ученых удивил странный шестиугольный шторм на СатурнеНа Сатурне обнаружен странный шестиугольный шторм

Ученые на новых снимках, сделанных космическим аппаратом «Кассини», заметили самое странное явление, которое наблюдали когда-либо в Солнечной системе. Так, эксперты были удивлены шестиугольным штормом, который возник на Сатурне. Скорее всего, стихия была двойная, – пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Сам вихрь правильной геометрической формы образовался на северном полюсе планеты. Он имел диаметр 25 тыс. км. Астрономы сейчас гадают, как именно мог образоваться шторм в виде гексагона.

Примечательно, что стихия имеет двойную структуру. В нижних слоях атмосферы, по словам экспертов, образовался еще один шестиугольный вихрь. Достоверно не известно, какая сила поспособствовала его возникновению.

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Также стоит отметить последнюю аномалию: вихрь на некоторое время почему-то изменил цвет. Примечательно, что сама стихия на планете бушует на протяжении двухсот лет. Какая сила поддерживает воронку, да еще и таких размеров, – загадка.

Ученых удивил странный шестиугольный шторм на Сатурне
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 Теги: шторм, Сатурн

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Сегодня, 14:53 » Автор: Татьяна Ларина
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