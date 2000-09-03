Раздел: Невероятное
Ученых удивил странный шестиугольный шторм на Сатурне
На Сатурне обнаружен странный шестиугольный шторм
Ученые на новых снимках, сделанных космическим аппаратом «Кассини», заметили самое странное явление, которое наблюдали когда-либо в Солнечной системе. Так, эксперты были удивлены шестиугольным штормом, который возник на Сатурне. Скорее всего, стихия была двойная, – пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Сам вихрь правильной геометрической формы образовался на северном полюсе планеты. Он имел диаметр 25 тыс. км. Астрономы сейчас гадают, как именно мог образоваться шторм в виде гексагона.
Примечательно, что стихия имеет двойную структуру. В нижних слоях атмосферы, по словам экспертов, образовался еще один шестиугольный вихрь. Достоверно не известно, какая сила поспособствовала его возникновению.
Читайте также: NASA показало бушующий ураган на Сатурне
Также стоит отметить последнюю аномалию: вихрь на некоторое время почему-то изменил цвет. Примечательно, что сама стихия на планете бушует на протяжении двухсот лет. Какая сила поддерживает воронку, да еще и таких размеров, – загадка.
Ученые на новых снимках, сделанных космическим аппаратом «Кассини», заметили самое странное явление, которое наблюдали когда-либо в Солнечной системе. Так, эксперты были удивлены шестиугольным штормом, который возник на Сатурне. Скорее всего, стихия была двойная, – пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Сам вихрь правильной геометрической формы образовался на северном полюсе планеты. Он имел диаметр 25 тыс. км. Астрономы сейчас гадают, как именно мог образоваться шторм в виде гексагона.
Примечательно, что стихия имеет двойную структуру. В нижних слоях атмосферы, по словам экспертов, образовался еще один шестиугольный вихрь. Достоверно не известно, какая сила поспособствовала его возникновению.
Читайте также: NASA показало бушующий ураган на Сатурне
Также стоит отметить последнюю аномалию: вихрь на некоторое время почему-то изменил цвет. Примечательно, что сама стихия на планете бушует на протяжении двухсот лет. Какая сила поддерживает воронку, да еще и таких размеров, – загадка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
651
0
Также советуем посмотреть
- В Армянске полностью остановили завод «Крымский титан»
- Улыбка до ушей: лучшие анекдоты для отличного настроения
- В Сети высмеяли желание скульптора создать памятник Путина «в полный рост»
- Грузчики устроили зажигательные танцы в аэропорту Лондона
- Сеть в восторге от парикмахера, отбившегося от воров шваброй
- Ситуация в зоне ООС: ВСУ понесли потери
- В Сети высмеяли Илона Маска, употребившего марихуану
- В России устроили давку из-за еды: курьезные кадры
- В Днепре в честь Дня города били посуду
- Фиаско России в космосе высмеяли в Сети
- Брюки с подвохом: в Сети высмеяли внешний вид Путина
- Перепутал: Гройсман поздравил город Днепр, опубликовав снимок Киева
- Забавная подборка снимков от любителей селфи
- Девушка забавно потроллила идеальные снимки в Instagram
- "Убойные" шедевры дизайнерской мысли, с которых невозможно не смеяться
- "Застукали на горяченьком": забавные фото животных
- Уморительная подборка смешных фото
- Смех до слез: подборка забавных объявлений
- Смешные СМСки, которые развеселят любого
- Веселые анекдоты зарядят позитивом на весь день
- Ситуация в ООС: один погибший, двое раненых
- Веселые комиксы от художника, знающего толк в сарказме
- Из-за химических выбросов в Крыму пятерых пограничников госпитализировали
- Уморительные фотки детей, не готовых к 1 сентября
- Из Херсонской области эвакуируют детей
- Потешные питомцы, которые на самом деле настоящие хулиганы
- В РПЦ прокомментировали назначение Вселенским патриархатом своих представителей
- Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
- Новый флешмоб: люди с прикольными никами раскрывают их значение
- В Крыму ожидают повторный выброс токсичных веществ
Оставьте свой комментарий