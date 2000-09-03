Раздел: Невероятное
В Антарктиде обнаружили древние мумии
Пингвины массово вымерли из-за изменения климата.
Ученые из Китая обнаружили на полуострове Лонг (побережье Восточной Антарктиды) сотни мумий пингвинов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vokrugsveta.ua.
Сначала специалисты из Университета науки и технологий обнаружили покинутые колонии пингвинов Адели (один из самых распространенных видов), а затем нашли останки птиц, которые погибли примерно 750 лет назад.
Ученые полагают, что пингвины массово вымерли из-за изменения климата: большое количество летних осадков, а также таянье снега могло привести к гипотермии (переохлаждение) животных.
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По словам зоологов, сегодня над пингвинами также нависла угроза вымирания, так как климатические условия резко меняются из-за глобального потепления.
Ученые из Китая обнаружили на полуострове Лонг (побережье Восточной Антарктиды) сотни мумий пингвинов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vokrugsveta.ua.
Сначала специалисты из Университета науки и технологий обнаружили покинутые колонии пингвинов Адели (один из самых распространенных видов), а затем нашли останки птиц, которые погибли примерно 750 лет назад.
Ученые полагают, что пингвины массово вымерли из-за изменения климата: большое количество летних осадков, а также таянье снега могло привести к гипотермии (переохлаждение) животных.
Читайте также: У египетской мумии обнаружили раковую опухоль
По словам зоологов, сегодня над пингвинами также нависла угроза вымирания, так как климатические условия резко меняются из-за глобального потепления.
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