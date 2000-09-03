» » В Антарктиде обнаружили древние мумии
Раздел: Невероятное  
0

В Антарктиде обнаружили древние мумии

В Антарктиде обнаружили древние мумииПингвины массово вымерли из-за изменения климата.

Ученые из Китая обнаружили на полуострове Лонг (побережье Восточной Антарктиды) сотни мумий пингвинов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vokrugsveta.ua.

Сначала специалисты из Университета науки и технологий обнаружили покинутые колонии пингвинов Адели (один из самых распространенных видов), а затем нашли останки птиц, которые погибли примерно 750 лет назад.

Ученые полагают, что пингвины массово вымерли из-за изменения климата: большое количество летних осадков, а также таянье снега могло привести к гипотермии (переохлаждение) животных.

Читайте также: У египетской мумии обнаружили раковую опухоль

По словам зоологов, сегодня над пингвинами также нависла угроза вымирания, так как климатические условия резко меняются из-за глобального потепления.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Антарктида, мумии

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:46 » Автор: Едгар Букмирза
     546
     0

Похожие новости по теме

В Антарктиде обнаружили сотни мумий пингвинов В Антарктиде обнаружили сотни мумий пингвинов

Трупы вымерших сотни лет назад пингвинов нашли на Востоке Антарктиды.

В Антарктиде обнаружена самая большая колония пингвинов В Антарктиде обнаружена самая большая колония пингвинов

В Антарктиде ученые на островах Дангер обнаружили колонию из 1,5 миллионов пингвинов Адели.

У египетской мумии обнаружили раковую опухоль У египетской мумии обнаружили раковую опухоль

Древние египтяне не знали о смертельном заболевании.

Ученые выяснили, чем питаются пингвины Ученые выяснили, чем питаются пингвины

В диету пингвинов входят 26 видов животных.

Ученые рассказали, почему пингвинам грозит вымирание Ученые рассказали, почему пингвинам грозит вымирание

Большинство пингвинов Адели вымрут к концу века.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх