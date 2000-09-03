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Раздел: Невероятное  
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Учёные разработали зонтик, под которым всегда лето

Учёные разработали зонтик, под которым всегда лето Зонт обладает способностями световой терапии.

Специалисты в области туризма выяснили, чего отдыхающим не хватает по возвращении домой. Как удалось определить учёным, основным источником пробуждения воспоминаний является запах.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

И зачастую, чтобы человек вспомнил что-то приятное, ему не обязательно вдыхать тот же аромат, который ассоциируется в его памяти с тем или иным воспоминанием. Для этого существует особая комбинация запахов. Такая комбинация присутствует в новейшей разработке. Когда зонт открывают, специальная технология выпускает малое количество такого аромата.

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Человек неосознанно вспоминает приятно проведённое время, и даже в холодный дождливый день под его зонтом всегда царит лето. В то же время эти запахи – микс цитрусовых, лекарственный жасмин и лёгкий аромат мускуса – повышают уверенность и понижают уровень стресса.



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 Теги: Учёные, зонтик, лето

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Сегодня, 20:44 » Автор: Едгар Букмирза
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