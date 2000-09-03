Раздел: Невероятное
Ученые нашли воду под облаками Юпитера
Вскоре зонд опустился чуть ближе к поверхности.
Эксперимент заключался в том что они отправили зонд «Галилео» к поверхности Юпитера. Там при помощи зонда они изучили поверхность планеты и нашли что-то вроде пустыни, где почти не было аммиака и воды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vistanews.ru.
Пробившись сквозь слой заряженных частиц, «Галилео» снова собрал данные, благодаря которым ученые и нашли под облаками Юпитера воду, а точнее влагу.
Эта находка полностью разрушила предыдущую теорию об почти полном отсутствии воды на поверхности планеты. Также на Юпитере был найден и аммиак, а повторные замеры показали, что в глубинах планеты кислорода больше, чем на Солнце.
Читайте также: Ученые нашли таинственный "остров" на спутнике Юпитера
Человечество активно продолжает изучение космоса, что хорошо влияет на развитие технологий, а также делает шире кругозор знаний, показывая, что не всегда старые представления науки бывают верны.
Эксперимент заключался в том что они отправили зонд «Галилео» к поверхности Юпитера. Там при помощи зонда они изучили поверхность планеты и нашли что-то вроде пустыни, где почти не было аммиака и воды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vistanews.ru.
Пробившись сквозь слой заряженных частиц, «Галилео» снова собрал данные, благодаря которым ученые и нашли под облаками Юпитера воду, а точнее влагу.
Эта находка полностью разрушила предыдущую теорию об почти полном отсутствии воды на поверхности планеты. Также на Юпитере был найден и аммиак, а повторные замеры показали, что в глубинах планеты кислорода больше, чем на Солнце.
Читайте также: Ученые нашли таинственный "остров" на спутнике Юпитера
Человечество активно продолжает изучение космоса, что хорошо влияет на развитие технологий, а также делает шире кругозор знаний, показывая, что не всегда старые представления науки бывают верны.
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