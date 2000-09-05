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Раздел: Невероятное  
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Ученые зафиксировали электромагнитные аномалии в ЮАР

Ученые зафиксировали электромагнитные аномалии в ЮАР Данный признак может означать приближение землетрясения.

Эксперты заметили, что перед сильными подземными толчками нередко наблюдаются всплески магнитного поля, притом не только в конкретном регионе, а по всему земному шару в целом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Посмотреть данные изменения магнитного поля может любой желающий через онлайн-службы, например, Global Coherence Initiative. Этот сервис отображает работу 6-ти датчиков магнитного поля. Восьмого сентября произошел нехилый скачок в детекторе GCI006, который находится в Хлухлуве (Южная Африка).

Ученые не могут сказать, почему устройство отобразило мощный всплеск электромагнитных волн на низких частотах между землей и ионосферой. Ниже представлена спектрограмма с визуализацией случившегося. Желтый цвет обозначает максимальную силу мощности электромагнитного поля.

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Эксперты не могут выяснить причину аномалии, происходящей в Южной Африке. Возможно, в ближайшие дни там случится достаточно сильное землетрясение. Не исключена сейсмическая активность в области тектонической плиты Наска.

Ученые зафиксировали электромагнитные аномалии в ЮАР
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 Теги: ЮАР, землетрясение

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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