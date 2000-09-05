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Раздел: Невероятное  
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Геологическая служба США собирается добывать минералы в космосе

Геологическая служба США собирается добывать минералы в космосе Организация начала процесс оценки возможности такой добычи.

Количество полезных ресурсов на нашей планете, к сожалению, ограничено. И рано или поздно они закончатся, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.com.

Уже сейчас некоторые из них добывать сложнее, чем, скажем, 150-200 лет назад. Так почему бы не обратить свой взор в космос? Совсем недавно стало известно, что Геологическая служба США (USGS) начала оценку Луны, околоземной орбиты и ближайшего космоса на предмет возможности добычи полезных ресурсов.

Как заявил Энджел Аббуд-Мадрид, директор Центра космических ресурсов Колорадской школы горного дела, добыча космических ресурсов принесет большую выгоду, исходя из данных USGS об оценке расположения и ценности минералов, металлов и других ресурсов на Луне, Марсе и даже на астероидах.

Вокруг нашей планеты есть множество астероидов и каждый из них может содержать ценные материалы. Добыча ресурсов поможет в осуществлении будущих космических миссий и улучшит экологию Земли».

На данный момент у USGS нет должного финансирования для осуществления столь амбициозных планов, однако уже сейчас разработана программа по оценке пригодности космических тел для добычи ископаемых.

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Полученную информацию можно будет использовать для разработки моделей по добыче полезных ископаемых и доставки их на Землю. Это будет основой для развития отрасли и поможет более эффективно использовать материалы, добытые из недр космических тел.
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 Теги: космос, полезные ископаемые

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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