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Неизвестное существо жестоко изувечило коров в Аргентине

Неизвестное существо жестоко изувечило коров в Аргентине Местные фермеры ранее не сталкивались ни с чем подобным.

В начале августа 2018 года на одной из ферм в Аргентине обнаружили семь убитых и изувеченных коров. У животных были вырезаны половые органы, языки, уши, часть морды и прямая кишка. Коровы были беременными, но нерожденных телят вырезали из чрева, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.

Рядом с трупами не было никаких следов крови, а аккуратные надрезы, выполненные с хирургической точностью, окончательно перевели этот случай в разряд загадочных увечий скота, приписываемых НЛО или секретным правительственным организациям.

И вот ровно месяц спустя в Аргентине снова нашли изувеченную по той же схеме корову. Это случилось на небольшой ферме в провинции Ла-Пампа и хозяин фермы уверяет, что видел эту корову в воскресенье 2 сентября за два дня до ее обнаружения и с ней все было отлично.

Животное нашли во вторник 4 сентября в поле в 10 км от города Парера, департамент Ранкуль. Ее смерть судя по всему произошла между вечером воскресенья и утром вторника.

Точно также как и в августовском случае, никаких следов (человеческих или звериных) рядом с телом коровы не было, также не было и следов крови. Корове полностью срезали плоть с половины головы и удалили язык. Других повреждения туши не было и точная причина смерти животного неизвестна.

По словам хозяина коровы и других, кто осматривал ее тело, корову убили 1-2 дня назад, но раны на ее морде выглядят так, словно ее убили многими днями ранее.

Края раны, которую явно резали чем-то острым, а не создали зубы хищника, сильно ссохлись и истончились, а на оголенных костях нет никаких следов крови и остатков мышц. При этом остальная часть туши не показывает пока никаких признаков разложения.

И точно как в августовском случае тело коровы было совершенно не повреждено падальщиками и трупными мухами.

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Журналисты узнали, что несколькими днями ранее неподалеку отсюда также была найдена мертвая и изувеченная корова, но к сожалению подробности ее смерти в СМИ не указаны. Указано лишь, что корову обнаружили в дренажной канаве.

Неизвестное существо жестоко изувечило коров в Аргентине
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 Теги: Аргентина, коровы

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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