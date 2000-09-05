Неизвестное существо жестоко изувечило коров в Аргентине

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Полицейские в Сиязанском районе (Азербайджан) задержали… корову и оформили протокол за уничтожение деревьев перед отделением полиции. По словам Рустама Рашидова, хозяина коровы, привлекли к ответственности ее за то, что питалась дорогими декоративными деревьями, растущими перед зданием отделения. Полицейский, увидев это,