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NASA объявило интересный конкурс с миллионной наградой

NASA объявило интересный конкурс с миллионной наградой Специалисты агенства ищут способ производить сахар из воздуха.

Многие эксперты считают, что до первых пилотируемых экспедиций на Марс человечеству остались считанные десятилетия. Тем не менее, покорителям Красной планеты будет сложно брать всё необходимое с Земли, особенно если на Марсе они планируют провести много времени. Американское аэрокосмическое агентство NASA объявило необычный конкурс, благодаря которому эту проблему планируется отчасти решить, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Идея конкурса CO2 Conversion Challenge состоит в том, чтобы использовать углекислый газ в марсианской атмосфере для получения различных сахаров - в том числе, глюкозы. Эти химические соединения состоят из углерода, кислорода и водорода, то есть все необходимые «компоненты» для их получения на Марсе можно найти в изобилии, и проблема лишь в том, чтобы создать его непосредственно на Марсе.

Собственно, в природе формирование глюкозы из углекислого газа и воды не является из ряда вон выходящим процессом - это происходит в результате фотосинтеза. Тем не менее, в NASA рассчитывают, что им будет предложена более эффективная и достижимая в марсианских условиях технология.

Организаторы конкурса отмечают, что в ходе первой его фазы будет отобрано до пяти наиболее перспективных проектов. Команды, прошедшие первый этап, будут объявлены в апреле 2019 года, и каждая из них получит 50 тысяч долларов. Вторая фаза будет посвящена попыткам воплотить ранее отобранные технологии на практике, и награда победителю составит до 750 тысяч долларов. Таким образом, суммарный призовой фонд насчитаывает один миллион долларов, сообщается на сайте NASA.

Специалисты предполагают, что если их проект увенчается успехом, технология может оказаться очень полезна не только на Марсе, но и на Земле.

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У учёных на сегодняшний день нет единого мнения относительно того, когда первый человек ступит на Марс. В прошлом году помощник директора американского аэрокосмического агентства Томас Зурбукен предположил, что подобное возможно уже в ближайшие двадцать лет, однако многие эксперты считают, что до этого пройдёт значительно больше времени.
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 Теги: NASA, конкурс

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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