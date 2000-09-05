Раздел: Невероятное
Собака помогла девушке выйти из длительной комы
Животное специально использовали для терапии.
15 июля 2018 года 19-летняя Фарра Фокс попала в автомобильную аварию и получила серьезную черепно-мозговую траву. Она впала в кому и врачи уже и не надеялись, что она когда-нибудь восстановится, однако чудо произошло, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Девушка очнулась и стала показывать сильные улучшения после того как возле ее кровати несколько часов пролежала специальная терапийная собака.
Анималотерапия или Пет-терапия - лечение с помощью общения с животными.
"Фарра лежала в комаподобном состоянии. Она не разговаривала, ни на что не реагировала, не шевелилась и не открывала глаза", - рассказывает Марла-Джо Фокс, мать девушки.
Девушка находилась в таком состоянии более 5 недель, пока однажды в ее палату не пришла друг семьи Мэри Куллинан и не привела с собой собаку по кличке Ферги, которая работает терапийной собакой.
Ферги породы лабродудль, помесь лабрадора и пуделя, и она сразу же прижалась к руке лежащей на кровати девушки и даже лизала эту руку время от времени. Всего Ферги провела в палате Фарры восемь часов в тот день.
"Мы не знаем, была ли то "вина" собаки или может быть Фарре просто пришло ее время, но после того дня она начала показывать значительные улучшения. Лично мне кажется, что у собаки и моей дочери возникла особая тесная связь", - говорит Марла-Джо Фокс.
Всего Ферги четыре раза посещала Фарру, но самый первый визит оказался самым действенным.
"Собака лежала в одной кровати с Фаррой и лизала ее руку и вдруг рука Фарры пошевелилась и пододвинулась к собаке поближе. Позже в тот же день лечащий врач сказал, что моя дочь вышла из длительной комы".
Фарра действительно очнулась, но пока она все еще не может говорить и не может ходить. Ее впереди ждет еще длинный путь восстановления. Врачи предупредили ее семью, что девушка может пробыть в реабилитационном центре до двух лет. Но семья Фарры надеется, что в итоге с ней все все будет благополучно.
Читайте также: Геологическая служба США собирается добывать минералы в космосе
"Врачи говорят, что ее внезапный выход из комы это 100%-ное чудо. Поэтому сейчас мы все надеемся на еще одно чудо".
15 июля 2018 года 19-летняя Фарра Фокс попала в автомобильную аварию и получила серьезную черепно-мозговую траву. Она впала в кому и врачи уже и не надеялись, что она когда-нибудь восстановится, однако чудо произошло, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Девушка очнулась и стала показывать сильные улучшения после того как возле ее кровати несколько часов пролежала специальная терапийная собака.
Анималотерапия или Пет-терапия - лечение с помощью общения с животными.
"Фарра лежала в комаподобном состоянии. Она не разговаривала, ни на что не реагировала, не шевелилась и не открывала глаза", - рассказывает Марла-Джо Фокс, мать девушки.
Девушка находилась в таком состоянии более 5 недель, пока однажды в ее палату не пришла друг семьи Мэри Куллинан и не привела с собой собаку по кличке Ферги, которая работает терапийной собакой.
Ферги породы лабродудль, помесь лабрадора и пуделя, и она сразу же прижалась к руке лежащей на кровати девушки и даже лизала эту руку время от времени. Всего Ферги провела в палате Фарры восемь часов в тот день.
"Мы не знаем, была ли то "вина" собаки или может быть Фарре просто пришло ее время, но после того дня она начала показывать значительные улучшения. Лично мне кажется, что у собаки и моей дочери возникла особая тесная связь", - говорит Марла-Джо Фокс.
Всего Ферги четыре раза посещала Фарру, но самый первый визит оказался самым действенным.
"Собака лежала в одной кровати с Фаррой и лизала ее руку и вдруг рука Фарры пошевелилась и пододвинулась к собаке поближе. Позже в тот же день лечащий врач сказал, что моя дочь вышла из длительной комы".
Фарра действительно очнулась, но пока она все еще не может говорить и не может ходить. Ее впереди ждет еще длинный путь восстановления. Врачи предупредили ее семью, что девушка может пробыть в реабилитационном центре до двух лет. Но семья Фарры надеется, что в итоге с ней все все будет благополучно.
Читайте также: Геологическая служба США собирается добывать минералы в космосе
"Врачи говорят, что ее внезапный выход из комы это 100%-ное чудо. Поэтому сейчас мы все надеемся на еще одно чудо".
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