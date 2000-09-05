Собака помогла девушке выйти из длительной комы

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Пес постоянно смотрит на синюю стену, и никто не может объяснить, почему.

Бразильская домашняя собака стала мамой для осиротевшего выводка броненосцев. Хозяин собаки принёс малышей броненосца домой, после чего они стали детками его домашнего питомца и кушают её молоко.