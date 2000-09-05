Раздел: Невероятное
Curiosity снял панораму Марса во время пыльной бури
Марсоход Curiosity заснял эту панораму на горном хребте Веры Рубин.
Космическое агентство NASA опубликовало 360-градусную панораму Марса во время пыльной бури.
Марсоход Curiosity заснял эту панораму на горном хребте Веры Рубин, сообщается на официальном сайте NASA, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Она позволяет увидеть не только окружающую местность, но и слой пыли, который осел на ровере во время непогоды. По словам Ашвина Васавады, научного сотрудника проекта Curiosity в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния, ровер никогда не сталкивался с таким количеством изменений цвета и фактуры.
На фотографии различим корпус аппарата, покрытый слоем пыли, а также марсианская область Стоер, где ровер проведет в ближайшее время бурение грунта.
При исследовании Curiosity хребта Веры Рубин, две попытки пробурить породу и взять пробы грунта сорвались. Сейчас ученые пытаются понять, что сделало камни такими твердыми. Они считают, что в прошлом хребет омывали подземные воды, которые сыграли роль в образовании очень твердого минерала на его поверхности.
Читайте также: NASA объявило интересный конкурс с миллионной наградой
Инженеры планируют взять еще два образца почвы в сентябре. В октябре ровер направится к горе Эолида, где располагаются районы, богатые глиной и сульфатными минералами.
Космическое агентство NASA опубликовало 360-градусную панораму Марса во время пыльной бури.
Марсоход Curiosity заснял эту панораму на горном хребте Веры Рубин, сообщается на официальном сайте NASA, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Она позволяет увидеть не только окружающую местность, но и слой пыли, который осел на ровере во время непогоды. По словам Ашвина Васавады, научного сотрудника проекта Curiosity в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния, ровер никогда не сталкивался с таким количеством изменений цвета и фактуры.
На фотографии различим корпус аппарата, покрытый слоем пыли, а также марсианская область Стоер, где ровер проведет в ближайшее время бурение грунта.
При исследовании Curiosity хребта Веры Рубин, две попытки пробурить породу и взять пробы грунта сорвались. Сейчас ученые пытаются понять, что сделало камни такими твердыми. Они считают, что в прошлом хребет омывали подземные воды, которые сыграли роль в образовании очень твердого минерала на его поверхности.
Читайте также: NASA объявило интересный конкурс с миллионной наградой
Инженеры планируют взять еще два образца почвы в сентябре. В октябре ровер направится к горе Эолида, где располагаются районы, богатые глиной и сульфатными минералами.
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