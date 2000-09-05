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Curiosity снял панораму Марса во время пыльной бури

Curiosity снял панораму Марса во время пыльной бури Марсоход Curiosity заснял эту панораму на горном хребте Веры Рубин.

Космическое агентство NASA опубликовало 360-градусную панораму Марса во время пыльной бури.

Марсоход Curiosity заснял эту панораму на горном хребте Веры Рубин, сообщается на официальном сайте NASA, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Она позволяет увидеть не только окружающую местность, но и слой пыли, который осел на ровере во время непогоды. По словам Ашвина Васавады, научного сотрудника проекта Curiosity в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния, ровер никогда не сталкивался с таким количеством изменений цвета и фактуры.

На фотографии различим корпус аппарата, покрытый слоем пыли, а также марсианская область Стоер, где ровер проведет в ближайшее время бурение грунта.

При исследовании Curiosity хребта Веры Рубин, две попытки пробурить породу и взять пробы грунта сорвались. Сейчас ученые пытаются понять, что сделало камни такими твердыми. Они считают, что в прошлом хребет омывали подземные воды, которые сыграли роль в образовании очень твердого минерала на его поверхности.

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Инженеры планируют взять еще два образца почвы в сентябре. В октябре ровер направится к горе Эолида, где располагаются районы, богатые глиной и сульфатными минералами.

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 Теги: Марс, NASA, видео

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Сегодня, 09:39 » Автор: Богдан Процив
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